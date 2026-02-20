Más Información

"FIL Minería no va a dejar de andar": Mercedes Alvarado,  nueva directora de la Feria del Libro

El arte de Salón Basalto llegó a La Quiñonera

La Orquesta Sinfónica Nacional revela su temporada 2026; 16 conciertos con estrenos, debuts y regresos

Premian en EU a la curadora mexicana Tanya Meléndez-Escalante por sus aportaciones como inmigrante 

SEDATU dice que avisó en redes de apertura del AGA

Adiós a Roger von Gunten, gran artista de la Ruptura

Este viernes 20 de febrero, el abrió sus puertas bajo un sol que no daba tregua, pero eso no detuvo a los miles de fans que llegaron con ganas de música y de buena vibra.

Foto: Osmar Alvarado/ El Universal.
En la Curva 4 del , cada persona tiene su historia con el show masivo. Brandon, Gabo y Dominik Adrián son un buen ejemplo: los dos primeros llevan más de diez años viniendo al festival, mientras que Dominik apenas empieza a descubrirlo, guiado por su tío Gabo.

“Si no hubiera sido por el EDC, nunca nos hubiéramos conocido”, cuenta Brandon, mientras recuerda las amistades que ha hecho a lo largo de las ediciones.

Brandon, Gabo y Dominik Adrián disfrutan del primer día del EDC 2026. Foto: César González/EL UNIVERSAL.
Carlos e Iván son otro par de amigos que, aunque se conocieron fuera del festival, vinieron desde Neza principalmente porque Carlos quería que su amigo experimentara la espontaneidad que se vive en EDC:

“La gente viene como quiere, eso está padre. En otros lugares te critican cómo bailas, cómo te vistes… aquí no, aquí eres libre”, dice Iván.

Aunque la música electrónica sube y baja en popularidad, aquí se siente fuerte. Carlos anima a los que normalmente escuchan reggaetón o urbano a dejarse llevar por los beats de Alesso o DJ Diesel.

Carlos e Iván recorren el Autódromo Hermános Rodríguez. Foto: César González/EL UNIVERSAL.
“La vibra cambia totalmente, se siente diferente. Vale mucho la pena venir”, concluye.

Foto: Osmar Alvarado/ El Universal.
