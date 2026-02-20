Este viernes 20 de febrero, el Electric Daisy Carnival México 2026 abrió sus puertas bajo un sol que no daba tregua, pero eso no detuvo a los miles de fans que llegaron con ganas de música y de buena vibra.

Foto: Osmar Alvarado/ El Universal.

En la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, cada persona tiene su historia con el show masivo. Brandon, Gabo y Dominik Adrián son un buen ejemplo: los dos primeros llevan más de diez años viniendo al festival, mientras que Dominik apenas empieza a descubrirlo, guiado por su tío Gabo.

“Si no hubiera sido por el EDC, nunca nos hubiéramos conocido”, cuenta Brandon, mientras recuerda las amistades que ha hecho a lo largo de las ediciones.

Brandon, Gabo y Dominik Adrián disfrutan del primer día del EDC 2026. Foto: César González/EL UNIVERSAL.

Carlos e Iván son otro par de amigos que, aunque se conocieron fuera del festival, vinieron desde Neza principalmente porque Carlos quería que su amigo experimentara la espontaneidad que se vive en EDC:

“La gente viene como quiere, eso está padre. En otros lugares te critican cómo bailas, cómo te vistes… aquí no, aquí eres libre”, dice Iván.

Aunque la música electrónica sube y baja en popularidad, aquí se siente fuerte. Carlos anima a los que normalmente escuchan reggaetón o urbano a dejarse llevar por los beats de Alesso o DJ Diesel.

Carlos e Iván recorren el Autódromo Hermános Rodríguez. Foto: César González/EL UNIVERSAL.

“La vibra cambia totalmente, se siente diferente. Vale mucho la pena venir”, concluye.

Foto: Osmar Alvarado/ El Universal.