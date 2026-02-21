Hardwell fue el encargado de cerrar el primer día del Electric Daisy Carnival (EDC) 2026 con una mezcla de energía, fuego y pirotecnia que iluminaron la noche.

Pasadas las 00:00 horas fue que el DJ subió a la mesa para lanzar sus mejores mezclas para las 110 mil almas que se dieron cita en la curva cuatro del Autódromo Hermanos Rodríguez.

“¿México estás listo?, han sido varios años, se siente muy bien estar de vuelta”, dijo apenas comenzó con su concierto en el EDC 2026.

El Búho que durante todo el día vigiló las acciones fue testigo de una de las fiestas más grandes de la Ciudad de México (CDMX) que no se limitó al apartado musical.

Llamas brotaron del escenario acompañadas de la explosión de los beats y colores vibrantes de la pirotecnia que salían disparadas al cielo.

Para aquellos que estuvieron atentos fue un show de 360 grados, pues, mientras Hardwell le sacaba hasta la última gota a su consola del otro lado un juego de drones abrazaba a los asistentes.

Un sol, un rostro con audífonos, espirales y el logo del EDC fueron dibujados por varios minutos conjuntando constelaciones al ritmo de la música.

“EDC México espero que estén listos para la fiesta, quiero ver esas manos en el aire, tengo una pregunta y solo una, ¿están listos para brincar?, vamos”, gritó ante el rugido de miles de sus fans.

Rojo, azul, verde, amarillo y morado, los colores no pararon de cambiar en el escenario durante la hora y media que Hardwell hizo suya la tarima del Kinetic Field la madrugada de este sábado.

Con una última gran explosión del beat y la pirotecnia fue que el DJ terminó su participación y el cielo eléctrico del EDC quedó suspendido en el tiempo para retomar acciones para el segundo día del festival.

Los miles que resistieron las 10 horas de música caminaron hacia la salida vigilados por las estrellas neón que adornan el Autódromo Hermanos Rodríguez con la promesa de regresar con energías renovadas para seguir disfrutando del Electric Daisy Carnival.

