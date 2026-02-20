3BallMTY demostró que a pesar de casi una década alejados de los escenarios aún tiene el poder para ocupar un puesto importante en el Electric Daisy Carnival 2026.

Aunque los regiomontanos ya habían tenido actividad a finales del 2025 en algunos recintos de la Ciudad de México, el regreso a festivales era incierta hablando en términos de convocatoria.

La noche del viernes 20 de febrero la agrupación de tribal guarachero subió al escenario Dos Equis del EDC para mostrar porqué fueron uno de los fenómenos virales más recordados del país en 2011.

A pesar de que fueron relegados a uno de los escenarios secundarios del festival, miles prefirieron aglomerarse incluso en el pasillo de paso para escuchar éxitos como “Inténtalo”.

El mar humano no dejó de fluir en ningún momento, idas y venidas de gente que intentaban estar lo más adelante posible chocaban entre sí al tiempo que 3BallMTY daba cátedra de su peculiar sonido.

La demanda llegó al punto de que el sonido de las bocinas fue insuficiente para que todos escucharan, provocando un repetido grito de “súbanle”.

Sin duda alguna los regios han probado de sobra que pese a su separación este regreso es triunfal y están preparados para ser headliners en futuras ediciones del EDC.

Mientras tanto, la noche se ha apoderado de la CDMX, aunque en la curva cuatro del Autódromo Hermanos Rodríguez las luces brillan con más intensidad que al inicio.

Los diferentes tipos de Beats provocan que los corazones y cuerpos de los asistentes vibren continuamente en una fiesta que está lejos de terminar.

Pese a que algunos ya buscan descanso en las áreas verdes por haber llegado desde las 16:00 a la primera presentación, el ánimo general continúa intacto a la espera de otros shows.

La música electrónica es nocturna y esto se notó cuando los primeros fuegos artificiales salieron del escenario principal al tiempo que el búho que es la insignia del EDC 2026 comenzó a mover la cabeza.

Mientras la música sigue y la noche se hace vieja, miles bailan, cantan y gozan bajo el cielo eléctrico que ofrece esta evento lleno de luces, fuego sonidos que traspasan de cabeza a pies a los amantes del género.

