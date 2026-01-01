Más Información

En punto de las 21:00 horas, el colectivo 3BallMTY (Tribal Monterrey) tomó el escenario frente a un público completamente eufórico. El grupo, integrado por Sergio Zavala (DJ Sheeqo Beat), Alberto Presenda (DJ Otto) y Erick Rincón, apareció entre luces y beats que de inmediato encendieron la plancha convertida en pista de baile.

Pioneros del movimiento tribal guarachero, los DJs hicieron vibrar a los asistentes con una mezcla explosiva de ritmos electrónicos combinados con cumbia, reguetón y hasta salsa. Entre beats lanzaban sonidos, frases y memes ya populares como “¡Que comience la fiesta!”, provocando gritos y saltos entre el público.

Fieles al estilo que los llevó a la fama en 2011, 3BallMTY mezcló canciones de Grupo Firme con su sello tribal, además de reinterpretar temas pop como los de Britney Spears y su colaboración con América Sierra en “Amor manda”, generando una ola de nostalgia entre quienes crecieron con su música.

Celebración del Año Nuevo 2026. 3BallMty y Mariana Bo. FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ
Celebración del Año Nuevo 2026. 3BallMty y Mariana Bo. FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ

Durante más de 55 minutos el público no dejó de moverse. Aún con energía, los asistentes gritaban y bailaban sin descanso. El momento más emotivo llegó cuando sonaron los primeros acordes de “Inténtalo”: las tornamesas transportaron a todos a 2012, cuando el tema se volvió viral en antros y pistas de baile de todo el país.

Desde el escenario, el colectivo animaba constantemente a la gente a gritar y bailar, mientras ellos mismos se divertían manipulando los controles y conectando con el público. En uno de los momentos más inesperados, mezclaron “Lamento boliviano” con tribal, creando una fusión única que desató aplausos y sorpresa.

Alrededor de las 21:50 horas, 3BallMTY se despidió del escenario entre ovaciones, dejando el ambiente encendido para la llegada de Mariana Bo, quien continuaría elevando el rave en una fiesta que, para muchos, parecía no tener fin.

Celebración del Año Nuevo 2026. 3BallMty y Mariana Bo. FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ
Celebración del Año Nuevo 2026. 3BallMty y Mariana Bo. FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ
