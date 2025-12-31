Aún sin caer la noche, el DJ Ramiro Puente decidió adelantarse al festejo y, en punto de las 18:00 horas, puso manos a la obra frente a la tornamesa. Así comenzó lo que promete ser una larga fiesta entre beats, luces y cuerpos dispuestos a bailar rumbo al Año Nuevo.

Ramiro Puente es uno de los productores y DJ más reconocidos de la escena electrónica mexicana. Su trayectoria lo ha llevado a escenarios de festivales internacionales como Medusa, BPM, Loveparade, Tecnogeist y Mayday.

Frente al escenario, el público no tarda en pedirle que suba el volumen. Ramiro, concentrado, controla cada perilla con precisión para evitar errores, mientras entre canción y canción una ráfaga de humo aparece de manera inesperada y provoca gritos de emoción. Las luces neón iluminan el Ángel de la Independencia y transforman el espacio en una pista de baile al aire libre.

Al sonar “Bailando”, de Paradisio, el DJ logra uno de los primeros momentos de euforia colectiva. El público corea al unísono “Amigos adiós, adiós, el silencio loco”, mientras la mayoría —principalmente jóvenes— salta al ritmo de la música y otros simplemente dejan que los pies sigan el pulso de los beats.

Al fondo, la pantalla gigante proyecta imágenes psicodélicas que parecen transportar a los asistentes a paisajes hipnóticos, marcando el inicio de una celebración que apenas comienza, pero que ya anuncia una noche mágica e intensa para despedir el año entre electrónica y rave.

5 minutos previo a finalizar su set, Ramiro Puente agarró la consola y cerró el su set con unas palabras: “La música electrónica vuelve a tomar las calles. Hoy volvemos llamando la paz, al amor, al respeto y al diálogo”, dejando al público emocionado por la próxima presentación a cargo de VEL.

