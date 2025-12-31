Más Información

2025 devuelve a los grandes de la literatura y sacude el arte con récords y robos históricos: el caso del Louvre marcará época

Pega a traductores que editoriales usen Inteligencia Artificial

¿Planeabas visitar el Museo de Antropología el 1 de enero? Subirán tarifa de acceso a partir de 2026

Cambio de nombre del Kennedy Center para incluir a Trump provoca que artistas cancelen sus presentaciones

Un monólogo sobre la lucha LGBT en vísperas del Año Nuevo

2025, año de diplomacia cultural e inauguraciones recicladas

Aún sin caer la noche, el DJ Ramiro Puente decidió adelantarse al festejo y, en punto de las 18:00 horas, puso manos a la obra frente a la tornamesa. Así comenzó lo que promete ser una larga fiesta entre beats, luces y cuerpos dispuestos a bailar rumbo al .

Ramiro Puente es uno de los productores y DJ más reconocidos de la escena electrónica mexicana. Su trayectoria lo ha llevado a escenarios de festivales internacionales como Medusa, BPM, Loveparade, Tecnogeist y Mayday.

Frente al escenario, el público no tarda en pedirle que suba el volumen. Ramiro, concentrado, controla cada perilla con precisión para evitar errores, mientras entre canción y canción una ráfaga de humo aparece de manera inesperada y provoca gritos de emoción. Las luces neón iluminan el Ángel de la Independencia y transforman el espacio en una pista de baile al aire libre.

Al sonar “Bailando”, de Paradisio, el DJ logra uno de los primeros momentos de euforia colectiva. El público corea al unísono “Amigos adiós, adiós, el silencio loco”, mientras la mayoría —principalmente jóvenes— salta al ritmo de la música y otros simplemente dejan que los pies sigan el pulso de los beats.

Al fondo, la pantalla gigante proyecta imágenes psicodélicas que parecen transportar a los asistentes a paisajes hipnóticos, marcando el inicio de una celebración que apenas comienza, pero que ya anuncia una noche mágica e intensa para despedir el año entre electrónica y rave.

5 minutos previo a finalizar su set, Ramiro Puente agarró la consola y cerró el su set con unas palabras: “La música electrónica vuelve a tomar las calles. Hoy volvemos llamando la paz, al amor, al respeto y al diálogo”, dejando al público emocionado por la próxima presentación a cargo de VEL.

