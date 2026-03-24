Marisela da la cara tras la polémica que se generó luego de su más reciente presentación en el Palenque de Mexicali, donde para los presentes "no cantó nada"; la intérprete conocida como "La Dama de Hierro", una de las cantantes más emblemáticas de la balada romántica de los años 80, aseguró que contrario de lo que señalan en redes, ella voz tiene y muchísima.

En videos que circulan en redes, se aprecia la ausencia de voz de Marisela durante el show que duró casi una hora, mientras ella movía los labios al parecer, dicen los presentes, no se escuchaba nada, sólo a las coristas.

Marisela levantaba los brazos y parecía no darse cuenta de la molestia del público que le lanzó varias rechiflas al no escuchar su voz.

En redes, Marisela ofreció una disculpa a través de un comunicado en el que lamentó que debido a situaciones técnicas completamente ajenas a ella y a su equipo de trabajo el público no haya podido disfrutar plenamente del espectáculo como se tenía previsto.

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Aseguró que se entregó en todo momento sobre el escenario buscando mantener la conexión con su público que siempre ha sido y seguir haciendo el motor de su carrera.

Agradeció el apoyo de quienes asistieron y confiaron en el evento y reiteró su compromiso de continuar brindando presentaciones a la altura del cariño del público.

En entrevista con Televisa Espectáculos, Marisela se defendió y respondió a aquellos que aseguran que "ya no canta", afirmó que fueron problemas técnicos y ese tipo de cuestiones siempre ocurren cuando se canta en vivo.

“Yo voz, tengo muchísima y siempre me la cuido para mi público; y nunca me ha pasado así algo tan feo, pero las cosas pasan cuando uno hace las cosas en vivo. Siempre quiero estar en vivo, quiero que el grupo esté en vivo, yo cantar en vivo. No soy mecánica, ni uso maquinitas para cantar; yo canto en vivo. Está feo. Está feo… Pero mi público que sabe que canto y que ha cantado conmigo, que les he cantado muchas veces, me conocen. No me va a molestar eso. No me va afectar”.

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Sin embargo, en redes los comentarios no concuerdan con lo expuesto por la cantante.

"El público merece respeto. No queremos escuchar tanto al coro y que culpes al audio. Queremos escuchar a Marisela o ¿Ya no quieres cantar? Más profesionalismo con los fans...". "Está más preocupada porque la gente diga que no canta a que pida un disculpa y vuelva a hacer un show", se lee.

Marisela, conocida como la "La Dama de Hierro", es una de las cantantes más emblemáticas de la balada romántica de los años 80.

Algunos usuarios salieron a su defensa:

"Pues aquí en Chicago, en noviembre pasado, ¡fue espectacular! Yo estaba sentada al frente del escenario y cantaba, bailaba e interactuaba con el público fantásticamente", recordó un cibernauta.

Marisela está por lanzar un disco con temas inéditos; su mejor momento ocurrió a mediados y finales de la década de los 80, tras ser descubierta a los 14 años y debutar profesionalmente a los 15.

Es la única cantante en español que logró posicionar todas las canciones de un mismo álbum ("Sin él", 1984) en el Top 10 de la revista Billboard por más de 30 semanas. Rompió esquemas con un estilo juvenil, sensual, cabello rubio y una voz aterciopelada que la diferenció de otras baladistas de la época.

Portada del disco de Marisela, "Sin él", 1984.

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