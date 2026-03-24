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La falta de un acuerdo en el contrato entre los integrantes de Camila hizo que Samo no se presentara junto a sus compañeros el fin de semana en Irapuato, según explica el cantante, quien espera una disculpa de Mario Domm.
Camila se presentó el sábado con Pablo Hurtado y Mario Domm, quien exhibió públicamente la ausencia de su colega.
“Camila somos tres; la tercera persona no quiso asistir al concierto... Yo estoy cansado de disculparlo…”, dijo Mario molesto.
Con tensiones a la vista en este regreso del grupo, Samo comentó que si bien la música los ha unido, también es cierto que ha habido hasta violencia.
“La música es maravillosa y lo que sucede en el escenario con nosotros tres es impresionante. Hemos tenido ciertas fricciones, pláticas muy, muy violentas, donde hay falta de ética; me he sentido violentado y he tenido que estar callado y subirme a cantar”.
Samo ofreció una conferencia con Francisco Fernández, su asesor legal, y su mánager Alejandro Román, quienes aseguraron que la participación del artista no estaba contemplada con Camilia en Irapuato.
Samo también se refirió a las declaraciones hechas por Mario Domm.
“Me gustaría que se disculpara con los fans por el impulso tal vez que tuvo. Lo entiendo, se sentía frustrado”.
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