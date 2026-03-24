Más Información

Cultura insiste en volverse tribunal

Cultura insiste en volverse tribunal

Jaime Sabines, un siglo del gran poeta

Jaime Sabines, un siglo del gran poeta

Ante la destrucción arqueológica en Tren Maya, la única solución es hacer cumplir la ley: investigadores del INAH

Ante la destrucción arqueológica en Tren Maya, la única solución es hacer cumplir la ley: investigadores del INAH

Santander aclara: gestión de la Colección Gelman no implica su adquisición

Santander aclara: gestión de la Colección Gelman no implica su adquisición

"A todo mundo se le renovó contrato; no hay deudas con nadie": Marina Stavenhagen

"A todo mundo se le renovó contrato; no hay deudas con nadie": Marina Stavenhagen

Claudia Sheinbaum informa que se revisará ausencia de titular en Coordinación Nacional de Literatura

Claudia Sheinbaum informa que se revisará ausencia de titular en Coordinación Nacional de Literatura

La falta de un acuerdo en el contrato entre los integrantes de Camila hizo que Samo no se presentara junto a sus compañeros el fin de semana en Irapuato, según explica el cantante, quien espera una disculpa de Mario Domm.

Camila se presentó el sábado con Pablo Hurtado y Mario Domm, quien exhibió públicamente la ausencia de su colega.

“Camila somos tres; la tercera persona no quiso asistir al concierto... Yo estoy cansado de disculparlo…”, dijo Mario molesto.

Con tensiones a la vista en este regreso del grupo, Samo comentó que si bien la música los ha unido, también es cierto que ha habido hasta violencia.

“La música es maravillosa y lo que sucede en el escenario con nosotros tres es impresionante. Hemos tenido ciertas fricciones, pláticas muy, muy violentas, donde hay falta de ética; me he sentido violentado y he tenido que estar callado y subirme a cantar”.

Samo ofreció una conferencia con Francisco Fernández, su asesor legal, y su mánager Alejandro Román, quienes aseguraron que la participación del artista no estaba contemplada con Camilia en Irapuato.

Samo también se refirió a las declaraciones hechas por Mario Domm.

“Me gustaría que se disculpara con los fans por el impulso tal vez que tuvo. Lo entiendo, se sentía frustrado”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Florinda Meza defiende a Ángela Aguilar y culpa a Christian Nodal “Sonsacó a una jovencita”. Foto: Tomada de Instagram @florindamezach1 / Tiktok @angelaaguilar_

“Pobre muchacha”: Florinda Meza estalla por Ángela Aguilar, culpa a Christian Nodal y enciende polémica con indirecta a Cazzu

Meghan y Harry regresarían a la familia real en 2027: dan a conocer su lista de exigencias. Foto: AP

Meghan y Harry regresarían a la familia real en 2027: dan a conocer su lista de exigencias

“Estaba vacía y bebía sin control”: Bárbara Mori confiesa depresión tras Rubí y conmociona a fans. Foto: Tomada de Instagram @delamori

“Estaba vacía y bebía sin control”: Bárbara Mori confiesa depresión tras Rubí y conmociona a fans

“Fue un encerrón, intentó besarme”: Inés Sainz revela acoso de jugador del AC Milán y sacude al futbol. Foto: IVAN STEPHENS / EL UNIVERSAL

“Fue un encerrón, intentó besarme”: Inés Sainz revela acoso de jugador del AC Milán y sacude al futbol

Sofía Vergara. Foto: AP

Sofía Vergara y el espectacular vestido rojo strapless con el que presumió su belleza

[Publicidad]