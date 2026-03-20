Mario Domm mostró su enojo con Samo durante el concierto de Camila en la Feria de las fresas 2026 luego de que este último no se presentara en el Foro de la gente el pasado jueves 19 de marzo.

El músico anunció unas horas antes mediante un comunicado oficial en redes sociales su ausencia por motivos ajenos a su persona, en el que se puede leer:

“No seré parte del concierto que mis compañeros Mario Domm y Pablo Hurtado realizarán esta noche en el Foro de la Gente en Irapuato, Guanajuato, en el marco de la Feria de las Fresas 2026"; esta situación se debe a motivos ajenos a mi persona".

Sin embargo, durante el concierto de Camila, Mario dio otra versión de los hechos, señalando que Samo simplemente no había querido estar presente, dejando un discurso que sorprendió a miles.

“Hay una persona que es la segunda vez, el segundo concierto que nos deja de plantón, yo les tengo una pregunta, esta persona no quiso asistir al concierto, se le explicó esta mañana cuanta gente había viajado para vernos”, inicia diciendo Domm.

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“La persona no quiere venir, yo estoy cansado de disculparlo y quiero preguntarles a ustedes, ¿debemos cancelar este concierto?, aquí estamos iluminación, video, músicos, estamos 30, falta uno, ¿cantamos o nos vamos a chingar a nuestra madre?”, finaliza antes de cantar “Bésame”.

Esta no sería la primera vez que ambos músicos tienen diferencias graves, pues en 2013 precisamente Romo decidió separarse de sus compañeros para iniciar su carrera como solista debido en gran parte a su relación con Mario.

Tras 10 años de ese episodio la banda logró superar los conflicto y volver a los escenarios o al menos eso fue lo que dijeron en su vuelta, algo que parece, no fue del todo cierto o simplemente Domm y no son compatibles en periodos largos de convivencia.

Por ahora ninguna de las partes ha hablado de este episodio en el Foro de la gente de la Feria de las fresas 2026, aunque miles de fans en redes ya temen estar frente a una nueva disolución de Camila.

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