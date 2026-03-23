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Tras las declaraciones que hizo en contra de Samo, luego de que este se ausentara del concierto que Camila tenía programado en la Feria de las Fresas, en Irapuato, el cantante hizo frente a la polémica.

La tarde de este lunes, Samo convocó a una conferencia de prensa en la que no solo respondió a los dichos de su compañero, también se disculpó públicamente con los fans.

“Me quiero disculpar con los fans y el público en general. Les doy toda la razón de que hayan escrito tantas frases llenas de odio en redes sociales, yo también lo hubiera hecho, porque no tienen la información detrás del desafortunado comentario de Mario en el escenario”, dijo.

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Y es que, según explicó, su ausencia estuvo relacionada con temas legales que no se lograron resolver a tiempo, y no por una falta de compromiso como aseguró Domm.

"Yo tenía la esperanza, y estaba en comunicación con mi mánager, esperando que las cosas legales se arreglaran para subirme al escenario con mis compañeros", agregó.

Sobre las declaraciones de Mario Domm durante el concierto, donde lo señaló directamente, Samo no ocultó su molestia y hasta calificó las palabras del compositor de violentas.

“Cuando yo vi al otro día el comentario de Mario tan violento, me dolió muchísimo. Me gustaría que se disculpe con los fans, por la información érronea que dio en el concierto, porque yo quería estar".

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