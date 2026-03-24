Critican a Lupita TikTok tras comentario a fan por foto; “rápido, porque llevamos prisita”

La creadora de contenido Guadalupe, conocida en redes como “Lupita TikTok”, se volvió tendencia en redes sociales tras la difusión de un video que desató opiniones divididas.

En la grabación, se observa a un joven acercarse a la influencer —originaria de Monterrey— para pedirle una fotografía. Ante ello ésta le responde: “Rápido, porque llevamos prisa”, mientras posaba sin detenerse más de lo necesario. Tras la imagen, se retira sin interactuar nuevamente, pese a que el seguidor le agradeció.

ESO PASA POR HACER FAMOSA A GENTE…



Tunden en redes sociales a la influecer Lupita TikTok por la respuesta que le dio a un seguidor al pedirle una foto.



“Rápido porque llevamos prisita”pic.twitter.com/FAQ9EYR06C — La Comadrita (@lacomadritaof_) March 23, 2026

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Critican a Lupita TikTok tras comentario a fan por foto

Como era de esperarse, el videoclip se volvió viral en plataformas como X, donde usuarios cuestionaron la actitud de la mujer. Algunos señalaron que una figura pública debería mostrar mayor cercanía con su audiencia, considerando que su popularidad depende en gran medida del apoyo digital.

Entre los comentarios se leen comentarios como:

"Hacen famosa a pura gente pendej* y sin talento"

"Quién esa tipa? Pero la gente no entiende que una cosa es ser “famosa” y otra es “artista”"

"Por hacer "famosas" a chingader*s"

"En efecto, personas corrientes, sin educación y sin criterio"

Sin embargo, también surgieron voces en defensa de Lupita, destacando que, pese a la prisa, accedió a tomarse la fotografía solicitada.

"Pues si lleva prisa y se tomo la foto no? Y como ching*n"

"Pues llevaba prisa. Es una persona puntal. Se tomo la foto es lo chido"

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¿Cuáles han sido las polémicas de Lupita TikTok?

Sin embargo no ha sido la única polémica que ha tenido la influencer. A inicios de 2025, su nombre ya había sido tendencia por una situación más delicada: el fallecimiento de su hija Karely.

La recién nacida falleció alrededor de la 01:00 horas. Fotos: Redes Sociales

En aquella ocasión, la menor fue ingresada en un hospital de Monterrey con signos de deshidratación y complicaciones de salud. Con el paso de los días, su estado se agravó hasta confirmarse que había sufrido muerte cerebral.

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