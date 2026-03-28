Los números de Lara Campos pueden ser impresionantes: más de 2 millones de seguidores en tiktok, supera el millón en Instagram y los 600 mil en Facebook. A sus 13 años (uno nuevo se sumará en mayo) es una influencer, actriz y cantante reconocida que domina los escenarios. Así que ¿algo podría ponerla nerviosa? Sí y se llama “Matilda, el musical”.

En la puesta en escena, donde esta noche se ha subido por tercera ocasión al escenario, Lara asume el peso de la obra, al lado de Jaime Camil y comparte créditos con Gloria Aura, su media hermana.

Se trata de una producción que requiere de despliegue físico por el canto y baile, así como coordinación con el resto de niños.

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“Es compleja, pero siento que voy mejorando, estoy aprendiendo mucho”, dice Lara minutos antes de ver al público.

“Jaime ha sido muy lindo conmigo, apoya mucho; y estoy feliz de estar por vez primera con mi hermana haciendo algo”, apunta.

Además la música la trae en el ADN; pues es hija del compositor Kiko Campos.

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Gloria también está emocionada. De hecho, recuerda, Lara apenas y tenía vagos recuerdos de haberla visto en teatro.

“Y ahora no sólo me está viendo, sino que está trabajando conmigo”, comenta.

“Matilda, el musical”, está teniendo temporada en el Centro Cultural Teatro Uno de la Ciudad de México. Justo donde Gloria Aura tuvo su primer papel importante en “Mama mía”, considerando que ahora Lara tendrá los mismos resultados que ella.

“Matilda, el musical”, está teniendo temporada en el Centro Cultural Teatro Uno de la Ciudad de México. Foto: Instagram (soylaracampos)

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Lara, que sólo tendrá funciones especiales, alterna ahora con otras tres Matildas: Elena, Emilia (hija del productor Alejandro Gou) y Rafaella, tridente que llegó junta a la alfombra roja y posó feliz.

“Emocionadas y mucho, han sido funciones muy bonitas”, asegura Emilia.

Una vez más, como desde que se dio a conocer el elenco, Gou reitera que su hija está en el elenco por talento y no por nepotismo.

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“No arriesgaría mi carrera por ello, ni la expondría a ella en esto, está aquí por capacidad”, subraya.

Durante la alfombra roja hubo en varias ocasiones el grito icónico de “Bruce, Bruce,Bruce”, recordando el momento (también icónico en la versión fílmica) en que Matilda apoya a un niño que está luchando por comerse por completo un gran pastel.

“Matilda, el musical” tendrá una temporada de 17 semanas en la capital mexicana, para luego iniciar una gira por el interior de la República.

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cdm