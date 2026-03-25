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A dos décadas de la muerte de , la española más mexicana fue homenajeada con una misa en la Basílica de Guadalupe. La ceremonia no reunió a grandes figuras del espectáculo, pero sí a quienes han sostenido su música con el paso del tiempo: sus fans.

La tarde de este martes, decenas de personas acudieron al recinto para participar en una celebración eucarística en memoria de la cantante, en la que las fotografías, discos y recuerdos de la cantante llenaron la sala.

Al frente del homenaje estuvo Arturo de las Heras, hermano de la intérprete, quien siguió el evento desde una de las bancas cercanas al altar. La misa, que se extendió por cerca de una hora, incluyó una plegaria especial por el descanso de “Marieta”, como la llamaban en su círculo cercano.

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Al finalizar, una pequeña comitiva descendió a las criptas ubicadas en el sótano del recinto para visitar el nicho donde descansan parte de sus cenizas. Ahí, los asistentes se acercaron para recordarla y tomarse fotografías junto a la placa que lleva su nombre real, María de los Ángeles de las Heras Ortiz.

“Gracias a todos los presentes por haber asistido”, expresó De las Heras. "Me parece fantástico que todavía todos sus admiradores y todo México la sigan recordando con amor”, agregó.

La conmemoración se dio en medio de otros homenajes recientes, como la proyección de “Rocío Dúrcal: 20 años sin ti”, una versión remasterizada del concierto que ofreció en el Auditorio Nacional en 1991.

Arturo también explicó que, debido a compromisos laborales, los hijos de Durcal no pudieron estar presentes; sin embargo, mediante mensajes se dijeron orgullosos por el amor que le siguen demostrando a su madre.

Mientras el hermano de la intérprete de "La gata como la lluvia" convivía con los admiradores, una imitadora cantaba, a todo pulmón, los temas que hiciera famosa la española; lo que conmovió a los asistentes y al propio Arturo.

"Tengo poco más de 30 años haciendo un homenaje a Rocío Durcal. Desgraciadamente no tuve la fortuna de conocerla, pero la admiraba desde muy niña", dijo la mujer.

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