La actriz y cantante española Rocío Dúrcal, quien nació bajo el nombre de María de los Ángeles de las Herras Ortiz en Madrid, España, en 1944, cumplió 20 años de haber fallecido a causa de cáncer de útero.

A la edad de 15 años, comenzó su carrera en la actuación en el programa "Primer aplauso" (1959), mas decidió hacer un cambio. Casi 20 años después, apadrinada por Alberto Aguilera Valadez y a pesar de ser española, emprendió en la balada ranchera.

Pese a haber nacido en el viejo continente, con su música conquistó a México, el cual consideró su hogar, se ganó el apodo de "La española más mexicana" y cantaba a lado de Juan Gabriel.

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Nueve fueron los discos en los que ambos colaboraron, pasando momentos memorables como el primer concierto de la madrileña en el Auditorio Nacional, donde “El Divo de Juárez” no podía faltar.

A pesar de que se ha especulado de un posible distanciamiento entre los dos, jamás se ha confirmado, debido a que incluso las hijas de Dúrcal se han limitado a comentar en entrevistas que no siempre se puede estar al cien por ciento con las personas.

Más allá de eso, ambas recuerdan Juan Gabriel como una figura presente, amistosa y siempre amiga de su madre, así como una pieza clave para que se volviera un exponente de la ranchera.

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La muerte no respeta ni a los artistas que como ella consiguieron el amor incondicional en el mundo y luego una batalla de cinco años con el cáncer uterino, falleció a los 61 años de edad.

El legado que ha dejado trasciende, como en la grabación de aquel mítico concierto que la consolidó en México y que ahora se puede ver en cines para conmemorar su aniversario luctuoso.

De lo que no queda duda es del amor que sintió por el país que la adoptó y aquel que la vio nacer, su corazón que lucía la mitad rojo y amarillo y la otra mitad tricolor decidió vivir eternamente en ambas naciones, dejando la mitad de sus cenizas en cada uno, así como una discografía que a día de hoy acompaña a millones.

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