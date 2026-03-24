Después de 34 años, el cine nacional tendrá una nueva ley.

Esta tarde la Cámara de Diputados, con el apoyo de todos los partidos políticos, se expidió la Ley Federal de Cine y el Audiovisual, abrogando con ella la existente desde 1992 y que había tenido algunas modificaciones desde entonces.

La nueva ley plantea, entre otras cosas, que todo título nacional debe tener una publicidad mínima de 14 días antes de su lanzamiento y en salas debe quedar a disposición del público, por lo menos dos semanas. Y subraya que los horarios establecidos deben ser equitativos (con las producciones extranjeras).

También subraya que el cine mexicano tendrá un mínimo de 10% de tiempo en pantalla. Este porcentaje se deducirá del número total de exhibiciones ofrecidas en cada sala o complejo cinematográfico que opere en el país. Es decir, por cada 100 funciones, 10 deben ser mínimo de producciones locales.

El texto aprobado provino de una iniciativa de Presidencia de la República y aprobada ayer en la Comisión de Cultura, pasando hoy al pleno de la Cámara Baja. En la votación general 466 diputados votaron a favor del dictamen, con cero votos en contra y cero abstenciones.

Ahora pasará al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Una vez que la Ley se publique en el Diario Oficial, la titular del Ejecutivo tendrá un plazo no mayor de 180 días para expedir el reglamento respectivo.

Alma Lidia de la Vega Sánchez, presidenta de la Comisión de Cultura y extracción morenista, señaló durante la presentación del dictamen que con la nueva ley el cine nacional crecería, fortalecería y llegaría a más audiencias.

“No se trata sólo de una industria,sino de un derecho humano”, dijo.

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Durante la fijación de posturas partidarias, todas las entidades políticas representadas señalaron que estaban a favor del dictamen pues era una manera de respaldar a la cultura mexicana.

José Alejandro Aguilar López, de la fracción del Partido del Trabajo, consideró que votar a favor era optar por la memoria nacional.

“Sin el apoyo al cine nacional se pierde memoria, identidad y voz porque un país que no cuenta sus propias historias, es un país que vive las historias de otros. No se trata de cerrar las puertas del mundo, sino de tener voz y pantallas. El mercado por sí sólo nunca ha dado justicia y por eso el estado debe intervenir”, resaltó.

Representantes del PRI y el PAN consideraron, por separado, que la nueva ley viene a tapar un hoyo provocado en el sexenio anterior, donde se determinó acabar con el Foprocine y el Fidecine, figuras que por dos décadas apoyaron cerca de 500 títulos.

“El Estado se alejó en años recientes como apoyo del cine nacional y la cultura. El dictamen avanza eso, corrigiendo inercias que debilitaron al sector. Votar a favor de esta ley es aportar por una industria que genere empleo y proyecte a México en el mundo”, destacó por su parte Juan Antonio Melénez Ortega, del PRI.

La iniciativa, en su artículo 35, ya menciona al programa Fomento al Cine Mexicano (Focine) como la figura que el Instituto Mexicano de Cinematografía utilizará para apoyar al cine.

Las asignaciones destinadas al fomento y la promoción del cine y el audiovisual se incrementarán progresivamente conforme a la disponibilidad de recursos del Estado.

“Debe haber más presupuesto cada año para el cine, sea cual sea el partido”, recalcó Omar Antonio Borboa, del Partido Acción Nacional.

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