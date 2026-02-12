Más Información

Como parte de su 20 aniversario luctuoso, Rocío Dúrcal llegará a cines el próximo 25 de marzo.

La cantante española, quien fuera e intérprete de temas como “Déjame vivir” y “Amor eterno”, se verá gracias a la proyección de un concierto que ofreció en el Auditorio Nacional durante noviembre de 1991.

El recital en donde tuvo como invitados a Juanga y Enrique Guzmán, es considerado uno de los más importantes en su carrera, por haber sido la primera ocasión en que se presentaba en el reciento de Reforma, de la Ciudad de México.

Dúrcal falleció en 2006, a los 61 años de edad, a causa de cáncer de útero, el cual se le había diagnosticado cinco años antes.

El lanzamiento de “El Concierto… En Vivo" se logra mediante una alianza estratégica entre Cinépolis +QUE CINE de Cinépilis y Sony Music Vision.

Sus hijas Shaila y Carmen han indicado que no hay mejor manera de rendirle homenaje a su madre, que invitando a sus fans a revivir el concierto en la pantalla grande.

A finales de los años 70, Juan Gabriel grabó con Rocío Dúrcal FOTOTECA/ EL UNIVERSAL
A finales de los años 70, Juan Gabriel grabó con Rocío Dúrcal FOTOTECA/ EL UNIVERSAL

“Nos llena de felicidad ver que este gran concierto, con la primera actuación de nuestra madre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, pueda ser ahora remasterizado y estrenado en cines”, apuntaron mediante un comunicado de prensa.

Dúrcal, nacida en Madrid en 1944, supera los 9.7 millones de oyentes mensuales en Spotify, en donde están canciones de los más de 20 álbumes que grabó. En su trayectoria artística también fue actriz de cine (“Acompáñame” y “Canción de juventud”) y fue galardonada con el Latin Grammy a la Excelencia Musical.

El antecedente más cercano de un concierto en salas con personas ya fallecidos fue el de Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes, que el año pasado y durante una semana de exhibición, contabilizó un cuarto de millón es de espectadores (250 mil boletos vendidos).

Antes había abarrotado la Cineteca Nacional en una función al aire libre. Recién el concierto fue proyectado en el Zócalo de la capital mexicana, donde la gente bailó, cantó y difundió en redes sociales el ambiente alcanzado.

