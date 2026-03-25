El concierto que Rocío Dúrcal ofreció en 1991 en el Auditorio Nacional fue una de las noches más importantes de su carrera. Tres décadas después, ese momento vuelve, ahora en pantalla grande y con una restauración que la coloca frente a nuevas generaciones.

A partir del 25 de marzo de 2026, Cinépolis proyectará "Rocío Dúrcal: 20 años sin ti", una versión remasterizada en 4K del histórico recital que capturó a la cantante en su show acompañada por figuras como Juan Gabriel y Enrique Guzmán.

Para Arturo de las Heras, hermano de la intérprete, el regreso de ese material es volver a estar en ese concierto.

“Sentí mucha nostalgia, porque yo estuve ahí. Puedo decir cómo fue toda la historia. Ver este material recuperado es volver a ese momento”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

El material fue trabajado en imagen y sonido para adaptarse a estándares actuales, algo que contrasta con las condiciones en las que originalmente fue grabado.

“Este concierto es una joya. Es algo maravilloso cómo ha quedado la masterización. En ese entonces no había ni la tecnología ni los recursos que hay ahora. Todo era distinto, y aún así, mi hermana se sabía cada tema de memoria”, recordó Arturo.

El recital, registrado el 22 de noviembre de 1991, incluye algunos de los temas más representativos de la cantante, como “Amor eterno”, “La gata bajo la lluvia” y “Como tu mujer”, piezas que siguen formando parte del repertorio emocional del público.

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Durante años, este concierto circuló en formatos como VHS y ediciones domésticas. Sin embargo, nunca había tenido una restauración con este nivel de detalle.

“Antes se editó como uno de los discos de Rocío, pero ahora lo que han hecho es masterizar todo. Hay que entender que en ese tiempo había muchos menos medios. Hoy todo se hace con pantallas y programas, pero antes era completamente diferente”, explicó.

El relanzamiento llega en el contexto del 20 aniversario luctuoso de Rocío Dúrcal, para su hermano, esa permanencia no depende únicamente de homenajes o relanzamientos, sino de la memoria colectiva.

“La gente es la que hace que el artista siga vigente. Se saben las canciones, las cantan, lloran, se emocionan… eso es lo que la mantiene presente”, señaló.

El proyecto, impulsado por Sony Music Vision y la cadena Cinépolis, busca abrir un puente entre quienes crecieron con su música y quienes la descubren ahora a través de plataformas digitales o redes sociales.

El marzo se cumplen 20 años de la muerte de Rocío Dúrcal.

La española más mexicana

A lo largo de su carrera, Rocío Dúrcal construyó una relación particular con México, país que terminó por definir buena parte de su identidad artística.

“Era la española más mexicana, nunca mejor dicho. El amor de México lo llevó en el corazón”, expresó Arturo.

Ese vínculo se consolidó no solo por su repertorio en la música ranchera, sino por la manera en que el público adoptó sus canciones como propias, desde los escenarios hasta los espacios más íntimos.

Detrás de la figura que llenaba auditorios, Arturo de las Heras guarda una imagen distinta, la de su hermana en casa.

“Me quedo con mi niñez. Después fue mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero de niño, ella fue como una segunda madre para mí. Hizo maravillas conmigo”, compartió.

"Rocío Dúrcal: 20 años sin ti" estará disponible en las salas de Cinépolis a partir de hoy.

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