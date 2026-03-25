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se ha volcado a la música casi el mismo tiempo que lleva de vida: a los cinco años realizó su primera composición, “Mamá”, que ya mostraba su anhelo por triunfar en esta industria.

Los años le dieron la razón con su éxito con y como solista, pero no todo fue tan fácil, pues reconoce que las mujeres requieren esfuerzos extra e incluso sortear acosos.

“Como mujeres en la industria es bien difícil decir que no, pero cuando aprendes a decirlo, te sientes mejor, te sientes maravillosamente; eso también ha sido importante”, remarca.

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Para la Sargento León, como también se le conoce, por fortuna la sociedad es ahora más receptiva y más sensible ante los abusos.

En especial, destaca María, se ha hecho aliada de la tecnología para denunciar conductas que antes estaban normalizadas dentro y fuera de su gremio.

“A lo mejor antes permitíamos cosas que no sabíamos que estaban mal, pero que nos hacían sentir incómodos, y no lo decíamos vocalmente porque no queríamos incomodar o pensábamos que el juicio iba hacia nosotros”, lamenta.

“Ahora que existen tantos testigos, videos, tanta forma de capturar las cosas, es mucho más fácil exponer una situación en la que uno haya sentido que tomaron ventaja o lo incomodaron; sí es importante alzar la voz”, señala.

Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL
Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

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Canta con valor y coherencia

A inicios de año, María León estrenó el tema “Las damas y el vagabundo”, junto con la cantautora española Julia Medina.

La letra aborda la historia de dos mujeres que, de inicio, discuten por culpa un hombre, pero más adelante deciden no continuar por ese camino, hacer las pases e incluso irse de fiesta juntas.

“Estoy muy contenta con las generaciones que vienen. Ahora, la gente joven, creo que estamos muy concienciadas, las mujeres, con el feminismo y la sororidad”, destaca Medina.

“Hay que hacer muchísimas cosas. Pero me emociona juntarnos entre nosotras, porque cuando nos unimos somos imparables“.

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El tema es el primer adelanto del nuevo disco de María León, aún sin título, que considera será el más personal de su catálogo.

“Tenía un poquito de temor sacarlo, pero creo que es importante hablar; hay muchas cosas que nunca me atreví a decir y que ahora es importante contar porque sé que hay mucha gente que se siente como yo”, apunta.

La cantante participará hoy en el evento Voz a tu voz, de la Sociedad de Autores y Compositores, que se realizará en El Cantoral.

Se trata de un seminario enfocado en creadoras y compositoras en el que hablarán de los retos comunes que enfrentan dentro de la industria de la música.

“Me parece importante la coherencia, me he metido en problemas por buscarla y ahora me voy a meter en más con este disquito. Es reencontrar la justicia con una misma; ha sido un elemento importante para convertir algo que puede ser conflictivo en algo bello”.

En su nuevo tema, canta con la española Julia Medina. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL
En su nuevo tema, canta con la española Julia Medina. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL
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