“¡Estoy en casa!”, es como la cantante estadounidense Miley Cyrus, hizo saber a sus fans que su alter ego Hannah Montana estaba de regreso, al menos para el Especial 20 Aniversario, que desde esta mañana está disponible por Disney+.

Viajando en un Mustang convertible negro, con las placas HN20, y una larga y rubia cabellera ondeando al aire mientras se traslada desde las playas de California a los Studios Sunset Gower, es como Hannah aparece ante sus fans en un íntimo concierto, seguidores que en la actualidad son adultos pero que traen a su adolescente de 2006, en cuanto la vieron en la escena cantando The Best of Both Worlds, tema principal de la serie.

Después de expresar un “Feliz 20 aniversario”, Miley hizo un recorrido por el set de la serie, donde pasó la mayor parte del tiempo durante cinco años de grabaciones. Desde el pasillo donde estaba su tocador para el maquillaje, hasta la sala de la playa donde Hannah vivía con su padre y hermano; la cantante expresó que estaba emocionada y era extraño estar ahí, sobre todo porque todo estaba exactamente como lo dejó hace 20 años, y se sentía en casa.

Cuando la estrella de los podcast Alex Cooper, anfitriona de este especial, le preguntó a Miley el porqué había decidido festejar de esta manera a Hannah Montana, la intérprete de "Flowers" explicó que si algo le había gustado de este proyecto, es que todo el mundo podía ver las aventuras de esta adolescente, y que si ella hacía un concierto sólo estarían presentes quienes pudieran pagarlo, además de que era momento que tanto ella como sus seguidores, reflexionen sobre cómo han cambiado y lo mucho que tuvieron que ver para que esté donde está.

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Una de las curiosidades que compartió en este especial, es que el año pasado cuando le preguntaban si haría algo para el 20 aniversario de Hannah Montana, ella contestaba que sí estaba trabajando en algo, cuando en realidad no existía ningún plan para ello, pero fue algo que le aprendió a su madrina Dolly Parton, que si quería que algo sucediera, comenzara a hablar de ello, además de que sabía que sus fans la apoyarían en todo lo que decidiera hacer.

Lily-Rose Purcell, el músico Maxx Morando, la cantautora estadounidense Miley Cyrus, su madre, la productora estadounidense Tish Cyrus, el actor australiano Dominic Purcell, la actriz estadounidense Brandi Cyrus, Matt Southcombe y Joseph Purcell asistieron al estreno mundial del especial del 20º aniversario de "Hannah Montana" de Disney+. Foto de VALERIE MACON / AFP.

Desde las audiciones, donde Miley aseguró que sus agallas y autenticidad le ayudaron a destacar; hasta secretos de la serie como que ella recuerda las coreografías de su personaje, como el baile country de la película de Hannah Montana, o que era su madre quien ayudaba a comprar cosas para la serie y ella sabía perfectamente qué cosas eran muy Miley o muy Hannah. También hubo un nostálgico recorrido por el closet de Hannah, con el cual recordaron escenas, anécdotas y momentos emotivos.

También reveló que en su mejor momento como estrella adolescente, ella tenía como amor platónico a Zac Efron, que fue novia de Dylan Sprouse, de la serie Zack y Cody; y que en el momento que salió de gira con Hannah Montana, puso como condición que Nick Jonas la acompañar, y fue así que los Jonas Brothers se volvieron sus teloneros.

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Figuras importantes en su vida, como Tish Cyrus, su madre y quien la acompañó desde el principio en su camino a ser una superestrella; Gary Mash ejecutivo de Disney Channels, quien decidió apostar por ella para que fuera la estrella de esta serie; Selena Gomez, con quien grabó dos capítulos de la serie; su padre Billy Ray Cyrus recordó cómo fue trabajar juntos y hasta leyeron el libreto del último capítulo; la acompañaron en este recorrido a la nostalgia.

El cierre de este especial se dio con Miley cantando un nuevo tema "Younger You", el cual fue escrito para este especial, y cerró diciendo:

“Ha sido un honor celebrar 20 años de Hannah Montana. He recordado cada momento con el corazón lleno de amor. Hannah me dio mi comienzo, pero los fans me dieron esta vida”.

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