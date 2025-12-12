Una mujer identificada como Jayme Lee afirmó ser la madre biológica de Miley Cyrus, acusación que derivó en una batalla legal con Billy Ray Cyrus, quien ahora exige el pago de 7 mil 564.13 dólares por los gastos legales generados durante el proceso.

El miércoles, el cantante presentó la solicitud, de acuerdo con Us Weekly, aunque su equipo legal declinó hacer comentarios al respecto.

Según la versión de Lee, quien interpuso la demanda en mayo, dio a luz a la actriz de Hannah Montana cuando tenía 12 años y posteriormente celebró un “acuerdo privado de adopción” con Billy Ray y Tish Cyrus, madre de Miley.

Lee también: Una Miley enamorada renace de las cenizas

Además, aseguró haber sufrido daño emocional severo, al señalar que el intérprete supuestamente tergiversó las circunstancias de la adopción.

El presunto acuerdo le habría permitido elegir el nombre de Miley y trabajar como niñera y maestra de piano, de acuerdo con Daily Mail, medio que obtuvo acceso a los documentos legales.

Lee acusó a Ray de incumplimiento de contrato, fraude y tergiversación, así como de imposición intencional de daño emocional e interferencia ilegal con los derechos parentales. Incluso solicitó pruebas de ADN para determinar la paternidad y maternidad de la cantante, pero el juez rechazó la petición en octubre.

Lee también: Miley Cyrus y Maxx Morando dan el gran paso: ¡están comprometidos!

Billy Ray Cyrus presentó una moción para desestimar las acusaciones, las calificó como “falsas y absurdas” y aseguró que la demanda fue interpuesta con el objetivo de hostigarlos.

El 5 de diciembre, la demanda fue desestimada; sin embargo, Ray obtuvo el beneficio de recuperar honorarios y costos legales razonables.