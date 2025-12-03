Más Información

"Los sueños de Patanjali": José Gordon fusiona neurociencia y literatura para expandir la percepción humana

Una carta de amor para Julieta Fierro: el homenaje de sus hijos en la FIL Guadalajara

Los artistas del cartón político enfrentan la censura

FIL Guadalajara 2025: Gael García Bernal incursiona en los audiolibros; uno es "La metamorfosis" de Franz Kafka

En el exilio, México se convirtió en el refugio de Joan Manuel Serrat: "se me abrió cuando se me cerraron las puertas de mi casa"

Enoja a Taibo por señalamientos sobre falta de mujeres en colección del Boom 25 para 25; "¿quieres una colección por cuota?", responde

Los Ángeles.— Para , la cinta "" tiene especial significad o ya que , tal como le pasó al perder su residencia a causa de los incendios que azotaron en enero la, donde vivía.

"Creo que todo esto que me está pasando está muy alineado y tiene un eco con los temas de ´Avatar: fuego y cenizas´; porque trata sobre comenzar de nuevo y construir algo otra vez. Tras perder mi casa en los incendios, me di cuenta de que no era todo lo que había perdido. Al regresar a caminar sobre las cenizas, tuve que reconstruir mi vida, así como el nuevo hogar físicamente”, explicó la cantautora.

La ganadora del Grammy, que compuso el tema “” para la , asistió acompañada de su novio,, con quien acaba de formalizar su compromiso.

Lee también:

En un evento posterior para promocionar la canción, Miley consideró que el filme, que se estrenará en México el 18 de diciembre, es un hermoso llamado a renacer.

“Ayer, en la premier de ´Avatar´, me dije: ‘Es como el arte imitando a la vida o la vida imitando al arte.’ Nunca sabes qué antecede a qué, pero en la historia de la película ahí están las relaciones, el amor y el impulso de comenzar de nuevo. Hay una imagen muy evocadora que se asemeja a un ave fénix y resuena mucho en mí”, explicó.

Cyrus remató la analogía con el filme de Cameron y esta etapa de su vida: “Esto es lo que representa en mí esta nueva relación”, resaltó.

Lee también:

“Comenzar de nuevo y reconstruir con un sentido de lo que más quiero ahora, y de lo que deseé al ser más joven”, añadió.

La hija de la mánager y productora Tish Cyrus y del cantante Billy Ray dijo que la idea de colaborar con Cameron se le ocurrió de manera sorpresiva cuando, compartiendo una sala de espera para recibir el Premio de Leyenda Disney, saludó al realizador de Titanic y le preguntó qué hacía profesionalmente.

“Yo sabía que Jim (Cameron) estaba haciendo las películas de Avatar, pero para sacar tema, le pregunté a qué dedicaba su tiempo y me dijo que si tenía una canción se la propusiera. Cuando se concretó el proyecto, lo acepté porque los temas de unidad y familia, incluida la no sanguínea, existen en los filmes de Avatar, compartió.

