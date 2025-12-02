Más Información

volverá a caminar hacia el altar, esta vez de la mano de Maxx Morando, el músico y productor con quien mantiene una relación desde hace cuatro años.

La intérprete de “Flowers” presumió un lujoso anillo en el dedo anular de la mano izquierda durante la premier de “Avatar: Fuego y Ceniza” en Los Ángeles, realizada el 1 de diciembre.

Aunque ninguno de los dos ha hablado públicamente sobre el compromiso, la diseñadora Francesca Consulting, de la firma de joyería Jacquie Aiche, confirmó a People que crearon una pieza a la medida para Cyrus.

Desde que el romance se hizo público en 2023, cuando acudieron juntos a un desfile de Versace en Los Ángeles, la pareja ha mantenido su relación con mucha discreción, despertando aún más interés por el hombre que conquistó el corazón de la estrella pop.

¿Quién es Maxx Morando?

Morando es reconocido principalmente como baterista, aunque también toca la guitarra, habilidad que mostró en un video publicado en 2020 en Instagram. Actualmente es parte de la banda de rock Liily, con sede en Los Ángeles. Antes fue baterista de The Regrettes entre 2015 y 2018.

Asimismo, Maxx tiene intereses en el diseño de moda: colaboró en uno de los looks que Cyrus lució en un festival, junto al diseñador Shane Kastl.

En el ámbito musical, Morando trabajó en dos canciones del álbum Endless Summer Vacation: “Handstand” y “Violet Chemistry”. Más recientemente, produjo varios temas y escribió la canción principal del noveno álbum de la artista, Something Beautiful.

¿Maxx Morando y Miley Cyrus son compatibles astrológicamente?

La diferencia de edad, Miley tiene 33 años y Morando 27, no ha sido un impedimento para los tortolitos. De hecho, han bromeado sobre ello y hablado de su compatibilidad, incluso desde la astrología.

En el pódcast “Sorry We’re Cyrus”, la actriz de “Hannah Montana” atribuyó la buena dinámica de su relación a que “él es Escorpio”: “Y también su abuelo. Eso es lo que lo hace tan cool: puede picar. Los Escorpio son muy cool, parecen angelitos… hasta que de pronto te das cuenta de que tienen aguijón. No podría estar con alguien que no pique. Ya estaría acabada hace rato”, dijo.

Antes de conocer a Morando, Miley estuvo casada durante ocho meses con el actor australiano Liam Hemsworth.

