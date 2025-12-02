Más Información

Dante Alighieri, bajo la mirada de Matos Moctezuma, Segovia, Hurtado y Lara

Dante Alighieri, bajo la mirada de Matos Moctezuma, Segovia, Hurtado y Lara

Ernest Urtasun reivindica el "diálogo, perdón y fraternidad" al inaugurar exposición de culturas originarias de México en Madrid

Ernest Urtasun reivindica el "diálogo, perdón y fraternidad" al inaugurar exposición de culturas originarias de México en Madrid

Netflix alista la adaptación de grandes éxitos literarios

Netflix alista la adaptación de grandes éxitos literarios

Persecución política desde el poder, ahora contra ciudadanos

Persecución política desde el poder, ahora contra ciudadanos

Leonardo Padura: "El miedo terrible a la vida es el más doloroso"

Leonardo Padura: "El miedo terrible a la vida es el más doloroso"

Rinden homenaje a Vargas Llosa en la FIL: autor de cinco obras maestras

Rinden homenaje a Vargas Llosa en la FIL: autor de cinco obras maestras

Parece que ya no tendrá que comprarse "flores sola”:y el productor Maxx Morando llegarán al altar.

El posible compromiso surge después de que la intérprete de “Flowers” acudiera ayer, 1 de diciembre, al estreno mundial de Avatar: Fuego y Ceniza en Los Ángeles, donde presumió un anillo en el dedo anular de la mano izquierda. La pareja incluso posó junta frente a las cámaras durante su paso por la alfombra roja.

No obstante, no era la primera vez que lucía la joya: ya había sido vista a mediados de noviembre, según Deux Moi.

Lee también:

Aunque ninguno de los dos ha confirmado la noticia, la diseñadora Francesca Consulting, de la firma de joyería Jacquie Aiche, declaró a "People" que realizaron un anillo “a medida”, con una piedra de talla cojín engastada en una banda gruesa de oro amarillo de 14 quilates.

Cyrus y Morando fueron vinculados sentimentalmente en diciembre de 2021, cuando se les captó con gestos cariñosos entre bastidores durante el especial navideño que ella realizó para NBC, "La fiesta de Nochevieja de Miley, en Miami". Un año después, la relación quedó prácticamente confirmada cuando fueron fotografiados besándose en West Hollywood.

Lee también:

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Desesperados: Meghan y Harry recurren a astróloga para que los ayude a salvar su popularidad, revelan. Foto: AP

Desesperados: Meghan y Harry recurren a astróloga para que los ayude a salvar su popularidad, revelan

Nodal intenta cantar en inglés y redes lo destrozan: “¡Qué feo se oye!”, dicen. Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Nodal intenta cantar en inglés y redes lo destrozan: “¡Qué feo se oye!”, dicen

Ley Cazzu genera debate: el caso de la cantante con Nodal impulsa una propuesta que ya es viral. Foto: Instagram

Ley Cazzu genera debate: el caso de la cantante con Nodal impulsa una propuesta que ya es viral

“Le cuesta verla con un líder mundial”: Esto piensa Orlando Bloom del romance de Katy Perry y Justin Trudeau. Foto: (Photo by ANDREJ IVANOV and SUZANNE CORDEIRO / AFP) / Michael Tran / AFP / AFP

“Le cuesta verla con un líder mundial”: Así reaccionó Orlando Bloom al romance de Katy Perry y Justin Trudeau

Elizabeth Hurley/ AFP

Elizabeth Hurley arrasa con espectacular vestido rojo de escote en Nashville

[Publicidad]