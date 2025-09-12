¡Vivan los novios! Liam Hemsworth, quien en el pasado estuvo casado con Miley Cyrus, se comprometió con la modelo de 29 años Gabriella Brooks.

La pareja compartió la feliz noticia a través de redes sociales con una serie de tiernas fotografías. En una de ellas, Gabriella presume el anillo de compromiso, lo que despertó curiosidad entre los fans, sobre todo por la historia del actor con Cyrus.

En la primera imagen, tomada en blanco y negro, Gabriella aparece abrazando a su prometido, con la argolla claramente visible. Otra foto muestra una romántica puesta de sol frente al mar.

Lee también: Oasis regresa a CDMX y desata la nostalgia: fans acampan, cruzan el mundo y heredan la emoción a sus hijos

Hemsworth y Brooks comenzaron a salir en 2019, poco después de que el actor finalizara su matrimonio con Cyrus. Su primera aparición pública fue en diciembre de ese mismo año, durante un evento familiar junto a los padres de Liam.

Foto: Instagram oficial.

¿Un anillo costoso?

Cuando estuvo comprometido con Miley, Liam le obsequió un anillo de compromiso valorado en 250 mil dólares, diseñado por Neil Lane. Se trataba de una joya de estilo vintage, con un diamante de 3.5 quilates cortado a mano, que el actor eligió por ser "inusual y romántico".

El nuevo anillo que recibió Brooks es de un diseño similar en tono y corte, pero de 4.5 quilates, montado sobre una banda de oro. Aunque aún no se ha revelado su valor exacto, el sitio especializado Brides estima que podría superar ampliamente el de su exesposa.

Lee también: Roco lamenta conflicto con viuda de Sax, su compañero en Maldita Vecindad: “Me duele el corazón”