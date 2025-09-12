Oasis subirá esta noche al escenario del Estadio GNP, marcando su esperado regreso a México tras su último concierto en 2008. A horas de que siquiera comience la banda abridora: Cage The Elephant, miles de fans ya se congregan en los alrededores del recinto.

Algunos de los asistentes más entusiastas acamparon desde la noche anterior, aproximadamente a las 22:00 horas. Otros llegaron desde temprano, alrededor de las 8:00 de la mañana de este viernes, sin importar que el acceso a la fila comenzara hasta las 16:00 horas.

Foto: César González/EL UNIVERSAL.

El ambiente ya es de fiesta entre puestos de mercancía no oficial, donde se venden gorras, playeras y sudaderas con precios que van de los 200 a los 500 pesos. La emoción crece mientras se acercan las horas para ver a los hermanos Noel y Liam Gallagher nuevamente sobre un escenario mexicano.

Puestos llenos de playeras, sudaderas y gorras con el logo de Oasis, donde fans aprovechan para llevarse un recuerdo del tan esperado regreso de la banda a México. Foto: César González/EL UNIVERSAL.

Uno de los momentos más significativos lo protagoniza Roberto, un hombre de 59 años que viajó desde Morelia, Michoacán, junto a su hija menor. Su historia refleja el impacto generacional de la banda británica.

"Es una gran emoción, la verdad. Me gusta mucho Oasis. Nunca los vi cuando vinieron antes, así que tenía muchas ganas de verlos. Hoy es un gran día. Venimos desde Morelia, aquí con mi hija”, comenta emocionado el orgulloso fan.

Aunque muchos asistentes son jóvenes, para varios de ellos este concierto representa un sueño postergado. Es el caso de los hermanos Iván y Andrea Blancarte, que viajaron desde Irapuato, Guanajuato, en una escapada exprés que les costó cerca de 8 mil pesos.

También destaca un grupo de seis amigos que llegó vestido con camisetas a juego, como si se tratara de un equipo de fútbol, mostrando su pasión por la banda.

Oasis convoca a fans internacionales

La euforia por Oasis traspasa fronteras. El concierto de este viernes 13 de septiembre también ha reunido a fans internacionales.

Un ejemplo es el matrimonio conformado por Sharon y James, de 54 y 59 años, quienes viajaron desde Nueva Zelanda para asistir al show, en una costosa travesía.

“Miles (de pesos), entre boletos de avión, hoteles, entradas, comida y algunos gustitos de mi esposa... es un gran total”, comenta James con humor.

Sharon y James, una pareja de Nueva Zelanda, no dudaron en emprender un largo viaje para vivir la emoción del concierto en CDMX. Foto. César González/EL UNIVERSAL.

No es la primera vez que ven a los Gallagher. Sharon relata que los vio en Wembley el año pasado y, para esta ocasión, James le regaló por sorpresa los boletos para el concierto en México.

Conforme avanzan las horas, miles de personas siguen llegando al que promete ser uno de los conciertos del año. Esta noche, los mexicanos romperán un silencio de 17 años para volver a corear himnos como “Wonderwall”, “Don’t Look Back in Anger” y “Champagne Supernova”.