La Ciudad de México (CDMX) promete un fin de semana lleno de conciertos. Del viernes al domingo, los escenarios más importantes recibirán a artistas que van desde el britpop nostálgico hasta rap en español y corridos tumbados.

¿Qué conciertos hay en CDMX este fin de semana?

Oasis será la gran sensación del 12 y 13 de septiembre en el Estadio GNP Seguros. Liam y Noel Gallagher se reúnen tras 16 años de separación para ofrecer dos noches inolvidables en un recinto completamente lleno. Los conciertos comenzarán a las 9:00 p. m., con apertura de puertas a las 5:00 p. m., y Cage The Elephant como teloneros de 7:30 a 8:15 p. m.

Ese mismo viernes 12, Duki, uno de los raperos argentinos más reconocidos, hará vibrar el Palacio de los Deportes a las 9:00 p. m. con sus mejores rimas. También el 12, Eslabón Armado traerá su regional mexicano al Pepsi Center WTC a las 9:00 p. m., interpretando éxitos como “Con tus besos” y “Así lo quiso Dios”, con boletos disponibles desde 1,452 pesos.

Eslabón Armado: 12 de septiembre en el Pepsi Center WTC

Alejandro Sanz: 12 y 13 de septiembre en el Auditorio Nacional

Alejandro Sanz, el querido cantautor español, cautivará a sus fans de “Corazón Partío” los días 12 y 13 de septiembre en el Auditorio Nacional, dentro de su gira “¿Y Ahora Qué?”, en una de las presentaciones más esperadas del fin de semana.

Tito Double P 13 y 14 de septiembre en el Palacio de los Deportes

Finalmente, Tito Double P pondrá el toque de corridos tumbados el 13 y 14 de septiembre en el Palacio de los Deportes. Sus interpretaciones de “Linda” y “La people II” cerrarán con fuerza este maratón musical.

Estos son los conciertos imperdibles del 12 al 14 de septiembre en la CDMX. Si aún no tienes boleto para alguno, todavía hay tiempo para planear la salida con amigos y disfrutar de un fin de semana lleno de música.