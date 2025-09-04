Más Información

Pasatono Orquesta celebra 27 años de carrera

Chimamanda Ngozi, vuelve a la ficción desde los sueños y los cuerpos de cuatro mujeres

Programas de Casa Lamm serán  ahora sólo virtuales

Roberto Gutiérrez Alcalá incursiona en el cuento

“La cultura, no el petróleo, es la verdadera riqueza de México”:  Luis Fernando Lara

Academia Mexicana de la Lengua enfrenta un futuro incierto, afirma Concepción Company

El primer fin de semana de septiembre será inolvidable para la Ciudad de México. Y es que, los recintos más importantes de la capital se preparan para unos días llenos de baile, fans frenéticos y sobre todo, mucha música.

Durante tres días la ciudad recibirá la visita de artistas nacionales e internacionales para todos los gustos: desde rock hasta el reggaetón y el regional mexicano,

Para quienes buscan disfrutar de la energía de la música en directo, cada evento promete no solo un espectáculo de calidad, también momentos únicos que sería un error perderte.

Rels B. Con seis Fechas agotadas, el español llega a tierras mexicanas para continuar con su A new star world tour. Éxitos como "Pa' quererte", "Tú vas sin" o "Buenos genes" resonarán en el escenario del Palacio de los deportes.

¿Cuándo y dónde? 4, 5, 6, 8 y 9 de septiembre en el Palacio de los deportes

Desafortunadamente ya no hay boletos disponibles.

El español hizo sold out con seis fechas consecutivas. Fotos: Ocesa / Liliana Estrada
Imagine Dragons. Uno de los conciertos más esperados del año. La banda estadounidense regresa, tras dos años de ausencia, a los escenarios mexicanos para presentar "Loom", su álbum. Durante dos noches seguidas, Dan Reynolds y compañía harán vibrar a sus fans con un espectáculo visualmente impresionante y sus más grandes éxitos.

¿Cuándo y dónde? 5 y 7 de septiembre en el Estadio GNP Seguros.

Quedan pocos boletos disponibles

La banda se presentará este fin de semana en el Estadio GNP Seguros. Foto: Instagram
Residente. Una de las voces más importantes del la música urbana se presentará, completamente gratis en el corazón de la CDMX. El exvocalista de Calle 13 no estará solo, compartirá escenario con artistas como Arianna Puello, Ximbo, Niña Dios y las freestylers Azuki y Mena.

¿Cuándo y dónde? 6 de septiembre en el Zócalo capitalino

Evento gratuito.

El rapero tomará el Zócalo capitalino buscando romper un récord. Foto: Instagram
Bronco. Con una trayectoria de más de cuatro décadas, la banda liderada por Lupe Esparza llega a la Arena CDMX para interpretar sus mayores éxitos, en una noche que estará llena de nostalgia y energía.

¿Cuándo y dónde? 6 de septiembre en la Arena CDMX


