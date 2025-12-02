Más Información

nuevamente está en el ojo público luego de que Bilaal Salaam, amigo y exsocio de Will Smith, presentara una demanda en su contra. Este nuevo problema se relaciona con el recordado conflicto que marcó a los Premios Oscar.

De acuerdo con Us Weekly, la demanda por 3 millones de dólares fue presentada el pasado 7 de noviembre. En ella se alega que Pinkett Smith, de 54 años, confrontó a Salaam en el vestíbulo del cine Regency Calabasas Commons en septiembre de 2021.

Will Smith y Jada Pinkett en Los Ángeles. Foto: Frederic J. Brown / AFP.
Will Smith y Jada Pinkett en Los Ángeles. Foto: Frederic J. Brown / AFP.

Salaam acusa a la esposa de Will Smith de daños y perjuicios y solicita una “disculpa pública” por las declaraciones que, según él, Pinkett habría hecho hacia su persona.

El demandante aseguró que se encontraba en la fiesta de cumpleaños privada de Will Smith cuando Pinkett se le acercó acompañada de “aproximadamente siete miembros de su séquito” y se mostró “verbalmente agresiva”.

Además, señaló que ella lo habría amenazado diciendo que “terminaría desaparecido o recibiría una bala” si no dejaba de “contar sus asuntos personales”. También afirmó que la actriz le exigió firmar un acuerdo de confidencialidad (NDA).

Salaam detalló que uno de los asociados de Pinkett Smith lo siguió hasta su auto mientras continuaba “agrediéndolo verbalmente”. Sin embargo, meses después, aseguró que el actor Will Smith habría intentado comunicarse con él para una “gestión de crisis”.

Seis meses después del encuentro, el actor Duane Martin llamó a Salaam para decirle que Smith y su esposa necesitaban ayuda con una “gestión de crisis”, tras la cachetada que el actor le propinó a Chris Rock durante los Oscar.

Foto: EFE
Foto: EFE

El exsocio afirmó que se negó a realizar tareas que consideraba “ilegales, poco éticas o moralmente comprometedoras”, y que su conciencia no le permitiría involucrarse en “ningún encubrimiento o campaña de relaciones públicas engañosas”.

Según Salaam, Martin le advirtió que “enfrentaría serios problemas” por negarse a ayudar, y asegura que esto desencadenó una “campaña de represalias” que incluiría amenazas a individuos cercanos a los actores.

La demanda también señala que Pinkett Smith “participó intencional y maliciosamente en una campaña de desprestigio a través de entrevistas emitidas a nivel nacional”, donde habló sobre él sin mencionarlo directamente.

En una entrevista con The Breakfast Club, la actriz de 53 años afirmó que Salaam habría creado el rumor de que Will Smith mantenía una relación con Duane Martin. También aseguró que Salaam habría intentado “extorsionarla por dinero” a ella y a su esposo.

El demandante sostiene que dichas declaraciones de “fueron falsas” y que solo buscaban manipular a la opinión pública.

