Drake Bell y Josh Peck sorprendieron a los fanáticos de la serie de Nickelodeon que protagonizaron hace más de dos décadas, luego de compartir una fotografía de su más reciente encuentro. Tras rumores de que tenían una mala relación, ahora sus seguidores los animan a volver a trabajar juntos.

Ayer, Peck compartió una fotografía en la que posa junto a su hermano, dentro de la pantalla chica, Drake Bell.

En la instantánea se muestra que los actores coindicieron en un evento, realizado en el hotel de lujo Fontainebleau Las Vegas.

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Sin más contexto que la palabra "dads" ("papás"), Peck tituló la foto que, hasta este instante, cuenta con más de 470 mil likes, pues a pesar de que "Drake & Josh" se emitió hace décadas atrás, se convirtió en un clásico de la televisión.

Otro de los motivos que causó el especial entusiasmo de sus seguidores, fue el hecho que, hace unos años, Bell reveló que Peck había tenido la intención de producir una nueva temporada del programa, en el que se narrará cómo era la adultez de los hermanos.

Y, si bien, fue una idea que le causó grandes expectativas, se sintió herido de ver que Josh había optado por concebir su personaje como un músico que había fracasado, motivo por el que ya no quiso formar parte del proyecto que no terminó por ver la luz.

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Sin embargo, en marzo del año pasado, Drake se reencontró con Josh, en el podcast que este comparte con Ben Soffer, "Good guys", donde recordaron los años en que trabajaron juntos.

Sincero, Bell recordó que, aunque hubo una época en que fueron grandes amigos, lo que los impulsaba a salir y hacer todo juntos, lidiar con la fama, así como con los problemas personales que atravesaban, los llevaron a distanciarse por completo.

"Yo diría que hubo momentos en que salíamos mucho y éramos cercanos y, luego, hubo un momento en que sin nunguna razón en particular, simplemente no lo éramos, hubo momentos en los que ¿sabes?, cuando trabajas con alguien que todos los días y estás pasando cosas en casa o cosas emocionales, luego te ves con las personas que conoces y te desquitas con quien sea, el que está a lado, el que está más cerca de ti, y creo que nosotros sufrimos un poco esa racha".

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Ahora que los actores muestras que no hay ninguna rencilla entre ellos, sus fans les hicieron una petición, que vuelvan a los personajes con los que se hicieron famosos o, al menos, vuelvan a trabajar juntos en algún proyecto.

"La reunión que necesitábamos".

"Por favor, hagan un nuevo programa en donde ahora sean padres de familia".

"Si Hannah Montana puede hacerlo, ustedes hermanos, pueden hacerlo".

"Ustedes son siguen luciendo como auténticos hermanos".

"El día que ustedes hagan un podcast, la van a romper".

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