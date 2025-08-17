¿Quién es Janet Von Schmeling?; Drake Bell se divorcia de la influencer tras escándalo con Mariana Botas

El nombre del cantante estadounidense Drake Bell se volvió tendencia en redes sociales tras darse a conocer que solicitó el divorcio de su actual esposa Janet Von Schmeling, en el condado de Seminole, Florida.

En declaraciones con medios locales, Brittany Staggs, abogada del actor, declaró que ambas partes han acordado llevar el proceso de manera discreta:

“En este momento, el señor Bell y su esposa desean privacidad mientras inician esta nueva etapa de sus vidas”.

Drake Bell. Foto: Instagram Drake Bell.

La solicitud de divorcio coincide con la reciente polémica mediática tras las declaraciones de la actriz Mariana Botas.

Durante su participación en la tercera temporada del reality “La Casa de los Famosos México”, Botas describió un supuesto encuentro con Bell en un antro. Ante esto, el actor advirtió a la producción del programa sobre posibles acciones legales si los clips mencionados no se retiraban de sus plataformas digitales.

Mariana Botas y Drake Bell habrían tenido breve romance. Foto: @marianabotasl (Instagram)

¿Quién es Janet Von Schmeling?

Janet Von Schmeling es una influencer, actriz y modelo nacida en Orlando, Florida, con ascendencia paraguaya.

Ha participado en producciones como BuzzFeed Murder Mystery Stories, Just Jenna, How to Survive High School y la película Apocalypse, consolidando su presencia en el mundo del entretenimiento.

Inició su relación con Drake en 2013 y se casó con él en una ceremonia privada en 2018, aunque el actor confirmó su matrimonio públicamente hasta 2021.

En 2023 solicitó el divorcio en Los Ángeles, citando "diferencias irreconciliables" como motivo de la separación; sin embargo, a pesar de la ruptura, ambos han mantenido un compromiso conjunto con la crianza de su hijo Wyatt, nacido en 2021.

El cantante de 36 años tiene un hijo a lado de Janet Von Schmeling, con quien estuvo casado desde en 2018, pero a principios del 2023, oficializaron su separación. Foto: Instagram

Actualmente se encuentra en una relación con Jim Perez, con quien espera un nuevo bebé. Esta etapa ha sido documentada a través de sus redes sociales, especialmente en Instagram, donde comparte contenido sobre maternidad, vida personal y proyectos profesionales.

