Más Información

Claudia Curiel invita a ver la semifinal de México Canta; habrá invitados como Intocable y Majo Aguilar

Claudia Curiel invita a ver la semifinal de México Canta; habrá invitados como Intocable y Majo Aguilar

La presidenta Claudia Sheinbaum abre por fin en su totalidad la Cineteca Chapultepec

La presidenta Claudia Sheinbaum abre por fin en su totalidad la Cineteca Chapultepec

Anuncian apertura de Cineteca Chapultepec con programación especial

Anuncian apertura de Cineteca Chapultepec con programación especial

Abre en Oaxaca Casa Villa de Antequera, nuevo recinto de Fomento Cultural Banamex

Abre en Oaxaca Casa Villa de Antequera, nuevo recinto de Fomento Cultural Banamex

Era un árbol y se convirtió en un bosque: El Chopo cumple 50 años

Era un árbol y se convirtió en un bosque: El Chopo cumple 50 años

FBI recupera una segunda carta de Hernán Cortés; el documento fue robado del AGN

FBI recupera una segunda carta de Hernán Cortés; el documento fue robado del AGN

no recuerda la noche de besos que según Mariana Botas protagonizaron en un antro, la actriz, que se encuentra encerrada en "La casa de los famosos México", contó que vivió un sueño cuando estuvo con el cantante disfrutando de una noche de antro donde "se lo besuqueó" toda la noche y él la trató súper bien.

Botas sorprendió a las habitantes de La Casa cuando compartió la experiencia que tuvo junto al protagonista de la famosa serie "Drake & Josh", sin embargo, el estadounidense, que ama México y vive en este país durante temporadas, no le hizo tanta gracia las declaraciones de Mariana y hasta amenazó con demandar al reality.

Así lo contó Galilea Montijo, conductora de "La casa de los famosos México", durante el programa "Hoy", Galilea comentó que extrañamente Drake no tomó a bien los comentarios de Botas sobre él y hasta amenazó con que si no se retiraban esos videos donde se le mencionaba, procedería legalmente.

Lee también:

"Resulta que le niño Bell habló muy enojado amenazando que si no bajaban todos los clips de Mariana Botas que había dicho en 'La casa de los famosos México' iba a haber una demanda", dijo.

Montijo agregó que Drake no dijo lo mismo frente a las cámaras, donde incluso bromeó sobre lo ocurrido.

Drake Bell no recuerda besos con Mariana Botas

Aunque Mariana Botas contó soñada el momento romántico que vivió con Drake Bell, el cantante de 39 años aseguró que no recuerda, pues "¡era una noche de antro!", así lo dijo frente a las cámaras , donde incluso bromeo en un primer momento diciendo que en efecto, había sido un momento muy romántico.

Con humor, Drake hizo reír a la prensa sobre el relato de Mariana, sin embargo, después aclaró que no recuerda ese momento.

Lee también:

Los comentarios de Bell no fueron bien recibidos en redes sociales, donde le tomaron a mal que negara lo ocurrido e hiciera quedar "en ridículo a Mariana", pues ella hasta presumió foto con él en su momento.

"O sea, el jugando con lo que llegó a pasar y Mariana diciendo que fue su cuento de hadas que se hizo realidad". "Muy mal, que poco hombrecito, y mujeres no nos atacamos entre mujeres, ¡ojalá nunca las nieguen a ustedes! puntos malos para Drake".

Otros usuarios aplaudieron que el cantante se lo tomara con humor.

"La que se vio fue mal ella, esas cosas no se cuentan a nivel televisión. No sabes cómo va a reaccionar la otra persona. Además el solo contesta con humor y los caballeros no tienen memoria, ¿no?".

Lee también:

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Preocupación por Jennifer Lopez: temen que caiga en depresión tras el fracaso de su gira. Foto: The Grosby Group

Preocupación por Jennifer Lopez: temen que caiga en depresión tras el fracaso de su gira

Christian Nodal …¿engañó a Belinda con Ángela Aguilar? Esto insinuó en entrevista. Foto: AFP

Christian Nodal… ¿engañó a Belinda con Ángela Aguilar? Esto insinuó en entrevista

Kenia Os se luce en bikini en la piscina y vacaciona con Peso Pluma en Napa. Foto Instagram

Kenia Os se luce en bikini en la piscina y vacaciona con Peso Pluma en Napa

Nodal pide perdón a Cazzu: "No sabía que me iba a enamorar el mismo mes que me separé". Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP/Instagram

Nodal pide perdón a Cazzu: "No sabía que me iba a enamorar el mismo mes que me separé"

Ana de Armas dice estar lista para tener un bebé, pero Tom Cruise no la reconoce como novia. Foto: Photo by VALERIE MACON / AFP / Photo by Jordan Strauss/Invision/AP.

Ana de Armas dice estar lista para tener un bebé, pero Tom Cruise no la reconoce como novia