Drake Bell no recuerda la noche de besos que según Mariana Botas protagonizaron en un antro, la actriz, que se encuentra encerrada en "La casa de los famosos México", contó que vivió un sueño cuando estuvo con el cantante disfrutando de una noche de antro donde "se lo besuqueó" toda la noche y él la trató súper bien.

Botas sorprendió a las habitantes de La Casa cuando compartió la experiencia que tuvo junto al protagonista de la famosa serie "Drake & Josh", sin embargo, el estadounidense, que ama México y vive en este país durante temporadas, no le hizo tanta gracia las declaraciones de Mariana y hasta amenazó con demandar al reality.

Así lo contó Galilea Montijo, conductora de "La casa de los famosos México", durante el programa "Hoy", Galilea comentó que extrañamente Drake no tomó a bien los comentarios de Botas sobre él y hasta amenazó con que si no se retiraban esos videos donde se le mencionaba, procedería legalmente.

"Resulta que le niño Bell habló muy enojado amenazando que si no bajaban todos los clips de Mariana Botas que había dicho en 'La casa de los famosos México' iba a haber una demanda", dijo.

Montijo agregó que Drake no dijo lo mismo frente a las cámaras, donde incluso bromeó sobre lo ocurrido.

Drake Bell no recuerda besos con Mariana Botas

Aunque Mariana Botas contó soñada el momento romántico que vivió con Drake Bell, el cantante de 39 años aseguró que no recuerda, pues "¡era una noche de antro!", así lo dijo frente a las cámaras , donde incluso bromeo en un primer momento diciendo que en efecto, había sido un momento muy romántico.

Con humor, Drake hizo reír a la prensa sobre el relato de Mariana, sin embargo, después aclaró que no recuerda ese momento.

Los comentarios de Bell no fueron bien recibidos en redes sociales, donde le tomaron a mal que negara lo ocurrido e hiciera quedar "en ridículo a Mariana", pues ella hasta presumió foto con él en su momento.

"O sea, el jugando con lo que llegó a pasar y Mariana diciendo que fue su cuento de hadas que se hizo realidad". "Muy mal, que poco hombrecito, y mujeres no nos atacamos entre mujeres, ¡ojalá nunca las nieguen a ustedes! puntos malos para Drake".

Otros usuarios aplaudieron que el cantante se lo tomara con humor.

"La que se vio fue mal ella, esas cosas no se cuentan a nivel televisión. No sabes cómo va a reaccionar la otra persona. Además el solo contesta con humor y los caballeros no tienen memoria, ¿no?".

