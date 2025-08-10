Más Información

, participante de “La casa de los famosos México”, confesó que tuvo una breve relación con el cantante Drake Bell mientras trabajaba en el pódcast “Envinadas”. El momento quedó grabado y se ha viralizado en los últimos días.

Durante una conversación en la alberca, reveló que la exestrella del famoso programa de televisión “Drake & Josh” siempre había sido su gran crush desde hacía muchos años. Sin embargo, en algún momento no solo lo conoció, sino que también lo besó.

¿Cómo fue el romance entre Mariana Botas y Drake Bell?

Mariana contó que, durante una de sus visitas, Drake Bell participó en el pódcast de “Las Envinadas”, donde salió con unas copas de más. Sin embargo, pasó un año hasta que tuvieron su breve romance.

“Es el mejor día de mi vida, alguien pellízqueme. Fuimos a cenar. Y dije ‘realizado’. Luego, el año pasado, fue cumpleaños de un amigo que también Drake se lleva bien con él y tal (…)”, dijo Mariana Botas.

La actriz relató que, después de tener a estrella tan cerca, la química habría surgido durante la noche. Posteriormente, el músico la llevaba en todo momento a su lado y le invitó todo lo que quiso en el antro, y además lo besó.

“La verdad es que esa noche me lo besuqueé. Me traía agarrada de la mano, pidió una canción para bailar conmigo, te pido unas perlas negras”, reveló la actriz.

Mariana recibe fuertes advertencias sobre Ninel Conde

Este domingo se llevará a cabo la segunda gala de eliminación del reality, donde el público tendrá que decidir quién abandonará la casa. Entre los nominados destacan:

  • Mar Contreras
  • Priscila Valverde
  • Alexis Ayala
  • Adrián Di Monte

ha recibido diversas advertencias a las afueras de la casa sobre alejarse de Ninel Conde, con quien comparte cuarto. También Elaine Haro recibió el mismo mensaje, pero ambas lo tomaron con buen humor.

