Más Información

"El Estado socialista cubano ha determinado cómo tienes que vivir”: entrevista a Leonardo Padura

"El Estado socialista cubano ha determinado cómo tienes que vivir”: entrevista a Leonardo Padura

La crónica de un derrumbe: reseña de Morir en la arena de Leonardo Padura

La crónica de un derrumbe: reseña de Morir en la arena de Leonardo Padura

Miroslava, entre amores imposibles y una muerte misteriosa

Miroslava, entre amores imposibles y una muerte misteriosa

Herzovich vs Dios, un relato de Ari Volovich

Herzovich vs Dios, un relato de Ari Volovich

Esto es un acontecimiento: Eduardo Milán comenta El crítico sin estatua de Christopher Domínguez

Esto es un acontecimiento: Eduardo Milán comenta El crítico sin estatua de Christopher Domínguez

Le Clézio de vuelta a México

Le Clézio de vuelta a México

Hay hermanas que comparten pasatiempos, ropa, gustos musicales y hasta mascotas, pero Gloria Aura y Lara Campos son afines en su amor por el escenario, y el 15 de marzo tendrán la oportunidad de actuar juntas por primera vez en la obra Matilda, el musical.

“Ella está viviendo su proceso como una actriz muy profesional, sin ningún privilegio; y conmigo se siente muy tranquila y arropada, porque siempre se puede acercar a mí y preguntarme cosas. Me encanta acompañarla en algo que va a ser tan importante en su carrera”, indica Gloria Aura.

La también cantante recordó que durante las audiciones tuvo que hacer una escena con Lara, y de la emoción tuvo que parar para recomponerse, ya que el orgullo que siente por su hermanita a veces la supera.

“Creo que fue un plus para nosotras que nos tocara hacerlo juntas, porque nos sentíamos en confianza una con la otra, eso nos dio valor para estar en el casting”, expresa Lara Campos.

Ellas llevarán el cariño que las une a escena, al interpretar a los personajes Miss Honey (Gloria Aura) y Matilda (Lara Campos) en esta puesta en escena, que comenzará temporada el 13 de marzo en el Centro Cultural Teatro I.

“La vida ha sido tan generosa conmigo, porque puedo hacer un musical tan hermoso con alguien que amo tan profundamente”, dice Gloria.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Indirecta a Nodal Reviven video de Bad Bunny en el que exige ‘pagar la pensión’ y ‘cuidar a sus hijos’. Foto: Tomada de @danielagonzalez7124 / EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

“Paga la pensión y cuida a tus hijos”: resurge video de Bad Bunny y en redes lo vinculan con Nodal

Fátima Bosch vive incómodo momento en conferencia en Harvard piden que renuncie a su corona y ella se niega. Foto: Tomada de TikTok @hugodrcomerce

Exigen a Fátima Bosch renunciar a su corona en plena conferencia en Harvard y su respuesta desata polémica

Tras rechazo de Amanda Miguel, reviven video donde Ángela Aguilar confiesa que su canción favorita es “Él me mintió”. Tomada de TikTok @angelaaguilar_ / Instagram @yoamandamiguel

Tras rechazo de Amanda Miguel, reviven video donde Ángela Aguilar confiesa que su canción favorita es “Él me mintió”

Rafael González, vocalista de Banda Recoditos, se defiende tras acusaciones de violencia contra su pareja y explotan las críticas: "¿Ahora tú eres la víctima?". Foto: Captura de pantalla TikTok Ferg Cortez / Rafarecoditos

Rafael González, vocalista de Banda Recoditos, se defiende tras acusaciones de violencia contra su pareja y explotan críticas: "¿Ahora tú eres la víctima?"

Sofía Vergara. Foto: EFE

Sofía Vergara arrasa y ‘roba miradas’ con corset de cuero de impacto en París

[Publicidad]