Hay hermanas que comparten pasatiempos, ropa, gustos musicales y hasta mascotas, pero Gloria Aura y Lara Campos son afines en su amor por el escenario, y el 15 de marzo tendrán la oportunidad de actuar juntas por primera vez en la obra Matilda, el musical.

“Ella está viviendo su proceso como una actriz muy profesional, sin ningún privilegio; y conmigo se siente muy tranquila y arropada, porque siempre se puede acercar a mí y preguntarme cosas. Me encanta acompañarla en algo que va a ser tan importante en su carrera”, indica Gloria Aura.

La también cantante recordó que durante las audiciones tuvo que hacer una escena con Lara, y de la emoción tuvo que parar para recomponerse, ya que el orgullo que siente por su hermanita a veces la supera.

“Creo que fue un plus para nosotras que nos tocara hacerlo juntas, porque nos sentíamos en confianza una con la otra, eso nos dio valor para estar en el casting”, expresa Lara Campos.

Ellas llevarán el cariño que las une a escena, al interpretar a los personajes Miss Honey (Gloria Aura) y Matilda (Lara Campos) en esta puesta en escena, que comenzará temporada el 13 de marzo en el Centro Cultural Teatro I.

“La vida ha sido tan generosa conmigo, porque puedo hacer un musical tan hermoso con alguien que amo tan profundamente”, dice Gloria.