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21:40 de la noche, las luces se apagan, los ojos de los miles de asistentes que aguardan en el escenario principal del reflejan cansancio acumulado, el cual se disipa ante el rugido de “El León”, que indica el comienzo del concierto de .

La gente se dio cuenta de que el tiempo pasa pronto, a causa de que en un abrir y cerrar de ojos ya habían pasado 15 minutos del espectáculo más esperado de la noche.

Las criaturas místicas no tardaron en verse arriba del escenario Amazon Music. De una en una fueron desfilando encabezadas por “El genio del Dub”, un sin fin de “Calaveras y Diablitos” dieron paso a “Los condenaditos” que se fueron con un “Padre Nuestro”.

Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL
Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

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“Buenas noches queridos amigos y amigas, ¿cómo están hoy?, Hola”, dijo Vicentico, quien hasta el momento no había mediado palabra con el público, para seguir con la música.

Los Fabulosos Cadillacs se pusieron su “Saco Azul” para acompañar a un Estadio GNP sobrepasado en capacidad a seguir la luna que acompañó durante poco más de una hora a los argentinos.

Sr. Flavio y compañía sabían que se habían reservado lo mejor para el final y Vicentico fue el encargado de abrir la lata de sus grandes éxitos.

“Muchas gracias queridos, queridas, ¿cómo están?, bueno chicos, se nos acaba el tiempo, pero vamos a tocar un poquito las canciones con respeto a todos”, dijo.

Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL
Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

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“Mal bicho” y “El Satanico Doctor Cadillac” fueron los primeros en pasearse por el Vive Latino 2026, preparando terreno para que a la plaza entrara "El Matador” con sus característicos “Vasos Vacíos”.

Todo aquel que haya ido a un concierto de Los Fabulosos Cadillacs sabe que no hay otra manera de acabar que no sea en un abrazo fraterno que sin contacto pero con un canto une las almas de aquellos que están presentes.

La canción que recuerda el valor de la amistad, de aquellos que nunca te van a abandonar y que te cubren cuando vas a llorar, culminó la velada este domingo 15 de marzo.

Mientras una ola de ahora hermanos caminaba hacia su siguiente destino todavía coreando, el León del ritmo volvía a su jaula, en la que esperara paciente a su siguiente cita con un estadio que le responderá con un rugido igual de potente que el suyo.

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dft

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