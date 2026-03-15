El “Manto Estelar” que cubre la madrugada del primer día de Vive Latino (VL) fue testigo de los dos conciertos que pusieron punto final a esta jornada: La Maldita Vecindad y Moenia.

Los pachucos tomaron el escenario Amazon Music con un combo de sus mejores canciones ante un Estadio GNP en el cual no cabía ni un alma más y no paró de saltar.

A pesar de que los ojos de la gente ya reflejan el cansancio acumulado de casi 12 horas de música, el ánimo continúa a tope, esto queda claro al ver la explosión de euforia en cada tema.

Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

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“Lo pasado, pasado”, “Pata de perro” y “Solin” amenizaron la noche y abrieron los círculos de “paz y baile” tan característicos de La maldita vecindad en los que sus fanáticos bailaron al ritmo del ska.

El mensaje político de Rocco como en todos sus shows se hizo presente, ahora lanzando palabras de apoyo para Cuba, Venezuela y Palestina, tres países que están pasando conflictos graves.

Por otro lado, la cereza del pastel para el pasado sábado en el Vive Latino 2026 fue con Moenia, quienes como parte de la celebración de sus tres décadas de carrera subieron a dicho escenario.

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La agrupación no podía dejar de lado tres de las canciones que los han puesto de manera casi obligatoria en las playlist de miles a lo largo del tiempo.

“Ni tú ni nadie”, “Morir tres veces” y “Manto estelar” hicieron su aparición esta madrugada en el Estadio GNP para poner a cantar a una sola voz a los que lograron resistir la jornada completa.

Con una sonrisa adornada con ojos que reflejan el sueño y cansancio de todo un día de festival miles desfilaron hacia la salidas del recinto, muchos de ellos planeando los artistas que verán hoy.

Las acciones del segundo día de Vive Latino comenzarán cerca de las 13:30 horas, en donde las cartas fuertes están puestas en Los Fabulosos Cadillacs, Música pa' mandar a volar y otros más.

Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

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