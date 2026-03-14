Sábado nublado en la Ciudad de México, aunque las nubes no impiden que cientos ya se dirijan hacia el Estadio GNP para el primer día del Vive Latino 2026.

Desde la estación de Metro Pantitlán se pueden ver grupos de amigos que se reúnen para llegar juntos a disfrutar de 12 horas de música.

Tal es el caso de Edwin, Gabriela y Ander, quienes además tienen una historia particular que para ellos refleja perfectamente lo que significa este festival.

Los primeros dos de 40 y 42 años son viejos conocidos del Vive, pues comenzaron a asistir cuando iban en la preparatoria, aunque cada uno por su parte, posteriormente como novios y ahora como esposos.

Pero los años van pasando y es momento de rolar la estafeta a la nueva generación, su sobrino de 14 años que está viviendo su primer concierto masivo con esta edición 2026 del festival.

“Hemos venido en Vives previos y por eso es que nos atrevimos a invitarlo, porque hemos visto que es más familiar, vienen hasta más chiquitos en brazos y todo está bien, sabemos lo que era, cómo se pone, pero creo que es un ambiente en donde la gente viene a pasársela bien y que es tranquilo dentro de lo que cabe”, dice Gabriela.

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Sin embargo, para los dos fieles asistentes, el Vive Latino ha venido perdiendo esencia con los años, ya que recuerdan, en sus inicios era exclusivamente para géneros como el rock y ska.

El ambiente del Vive Latino 2026 en su primer día. Foto: César González/EL UNIVERSAL.

Ahora el festival está abierto a más música, entre regional, electrónica, rap y otros, lo que para la pareja es una de las principales razones que año con año los hacen dudar de continuar con su tradición.

Por ahora el Estadio GNP se va llenando de a poco con otros que como esta familia quieren gozar de una jornada repleta de una mezcla de clásicos como Enjambre y Love of Lesbian y la frescura de Cuco o Lenny Kravitz.

Para aquellos que aún no arriban al lugar, es mejor que no olviden la sombrilla o el impermeable, pues las nubes están presentes y por momentos dejan caer una llovizna que aunque leve, es amenazante.

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