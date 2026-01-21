Moenia ha cambiado esa invitación de llevar a mirar hacia el futuro a través de sus acordes musicales para ahora abordar el pasado y a nostalgia que generan los recuerdos.

Temporal es el nuevo disco con el que Alfonso Pichardo, Jorge Soto, Alejandro “Midi” Ortega exploran la condición humana a través de fotografías, tarea de selección que no ha sido sencilla, pues no han logrado ponerse completamente de acuerdo en las imágenes que acompañarán a cada uno de los nueve temas.

“Es este concepto de cómo la letra, qué te dice, con qué te conecta, qué te imaginas, qué te hace recordar, nos separamos un poquito de todo lo tecnológico y lo futurista de Moenia”, explica Alfonso Pichardo, vocalista del grupo.

El cantante comparte que mientras en su gira pasada hubo leds y gráficos, ahora apuestan por lo emotivo, por representar en canciones la condición humana.

“La fotografía juega el papel de elemento que detona la nostalgia en un tiempo en el que los videos generados con IA se han adueñado del panorama, en el que el papel parece estar en vías de extinción, pero es ahí en donde Moenia quiere abrir conversación”, explica Alex Midi.

Y es que esa vuelta al pasado que pretenden dar con sus nuevos beats se entiende con la idea de cómo una fotografía instantánea vuelve a salir desde la cámara para capturar y ver en el momento estampas valiosas de la vida, concepto que está presente en la portada del álbum.

“Son nueve canciones que además representan cómo somos, también tiene que ver con la música, como fotografías, de hecho, la portada y la contraportada son (hechas) con polaroids y es este concepto de la música y la fotografía lo que nos ayuda a transmitir los que queremos”, explica el cantante.

Mientras, el trío que conquistó al mundo con “Morir tres veces”, “Manto estelar” o “Ni tú ni nadie” se prepara para mostrar la propuesta de su siguiente disco.

Alfonso, Alex y Jorge ya tienen algunas fechas confirmadas para 2026 como su actuación en festivales musicales como el Vive Latino y el Tecate Pal Norte, además de otras que, aseguran, los tendrán en los escenarios hasta finales de noviembre de este año.