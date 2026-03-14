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subió al escenario Amazon en el primer día del , donde apostó por un concepto vintage, ese en el que la música se descubría directamente en los conciertos, mucho antes de las plataformas digitales.

“Hace muchos años en los 60, 70, la gente iba a ver a los artistas en los bares tocar, no había nada de plataformas digitales, no había internet, era la música viva”, dijo.

“La gente la conocía por primera vez a los shows, esta noche quiero presentar una nueva canción de mi nuevo álbum y quiero que la escuchen ratito los muchachos en vivo en el fucking Vive Latino”, añadió.

Juanes en el Vive Latino 2026, este 14 de marzo. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL.
Juanes en el Vive Latino 2026, este 14 de marzo. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL.

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El show del colombiano estuvo lleno de éxitos como “Mala gente”, “Fotografía” y “Cada vez”, varias de sus canciones románticas que reflejan uno de los conceptos que más ha abrazado en los últimos años: el amor.

Juanes también recordó la historia que ha construido con México, al contar que su primera visita al país ocurrió hace casi 30 años.

“Muchachos, la primera vez que yo vine aquí en la Ciudad de México, 1996, seguramente muchos de ustedes no habían nacido, yo tenía como 20 años y vine a esta ciudad y me volví loco, muchachos, México es de put... madre”, comentó.

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El concierto no podía estar completo sin “La camisa negra”, tema que interpretó mientras llevaba puesta una playera de la selección mexicana, la cual mantuvo hasta que bajó del escenario.

Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL.
Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL.

Aunque se presentó en el escenario secundario del festival, el cantante demostró que sigue teniendo convocatoria de headliner: el espacio se vio rebasado por miles de fans que buscaban escucharlo en primera fila.

La noche continuó en el Vive Latino y, aunque ya se veían rostros cansados, el público siguió reaccionando cada vez que sonaban temas que se han instalado en el gusto popular, como los de Juan Esteban.

Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL.
Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL.

Este sábado 14 de marzo de 2026 aún se esperan presentaciones como las de Lenny Kravitz, Enjambre y El Gran Combo de Puerto Rico.

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