Michael Rosenbaum no se esperó mucho para levantarse de su asiento y lanzar la pregunta al público sobre “Smallville”: “¿cuántas veces la han visto?, ¿una, dos, tres veces?”.

Y cuando oyó la respuesta de muchas, de inmediato reviró en tono serio.

“¿Pues qué han estado haciendo con su tiempo?”, dijo, para luego reir.

El “Lex Luthor” de la serie “Smallville”, que este año cumple el 25 aniversario de su estreno, demostró esta tarde en La Mole, encuentro de cultura popular que se realiza en el WTC, no es tan villano como se cree.

Estuvo con Tom Welling y Kristin Kreuk, quienes en la misma producción interpretaron a Clark Kent y Lana Lang, esta última un aparente amor del Hombre de Acero.

“Estamos viendo de nuevo los episodios por un padcast que estamos haciendo y es raro”, confesó Tom.

“Creo es una serie que puedes ver con tu familia, con tus padres, con tus hijos, porque continúa y continúa”, agregó.

“Smallville” fue una producción de 10 temporadas que inició en 2001 y terminó en 2011. Era relatar la historia de Clark y Lex jóvenes, siendo amigos.

“Para mí era importante no hacer referencia a otros supermanes y Clark de la historia, sino hacer una nueva línea de acción. Clark ni sabía en lo que se iba a convertir”, compartió Tom.

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Durante la charla con fans de 40 minutos, varios participantes les dijeron que sus papás los amaban y que Kristin era la mujer más bella del mundo.

“Gracias, yo también los amo”, dijo la actriz apenada.

Los tres aseguraron que desde que terminó la serie han seguido siendo buenos amigos, convirtiéndose casi en familia.

“Cuando fue el último capítulo y me estaban quitando el maquillaje de la cabeza, me abracé a la maquillista y me puse a llorar, habían sido 10 años de estar juntos”, reconoció Michael.

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