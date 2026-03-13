La convención de cultura popular La Mole ha arrancado esta tarde su 30 aniversario en el WTC, en la que se espera en esta ocasión la presencia de Tom Welling, el Superman de “Smallville” y John Boyega, de trilogía nueva de Star Wars.

Hasta el momento pocos asistentes están caracterizados como alguno de sus personajes favoritos, destacando hasta ahora un Spiderman y una Mujer Maravilla paseándose en el lugar.

Para algunos está siendo un poco incómodo en el que uno de los dos juegos de escaleras para subir al segundo nivel, que albergará conferencias como la de “Smallville” y conciertos como el del grupo roquero Ten Tops, esté inhabilitada por remodelación del inmueble.

Varios stand ya comenzaron a tener ventas. La oferta va desde playeras de 200 pesos, figuras como funkos en la misma cifra, sables láser en 3 mil, y piezas grandes como el Halcón Milenario electrónico en 10 mil

En el local de autógrafos oficiales se encuentran entre otros uno de Keanu Reeves en 29 mil, de Michael J. Fox en 80 mil y uno más de Jimi Hendrix en 800 mil.

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Y en la zona de doblaje ya atienden en su stand Mario Castañeda, la voz de Gokú en la serie de “Dragon Ball” y Sebastián Llapur, quien presta sus cuerdas vocales a Darth Vader.

Otros invitados internacionales que estarán el fin de semana son Frankie Muniz, el protagonista de la serie “Malcolm el de en medio”, Bin Furuya, estelar de la serie clásica “Ultraman”, que este 2026 celebra 60 años de haber sido estrenada; así como Alyson Sullivan, la Power Ranger Amarilla de "Power Rangers: Wild Force".

Se espera en total una asistencia de 35 mil personas durante las tres jornadas de actividades, cifra un poco mayor a la del año pasado.

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