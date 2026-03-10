Más Información

El próximo fin de semana el WTC de la Ciudad de México se convertirá en una especie de , la ciudad icónica donde ha vivido desde hace casi un siglo, acabando con los villanos.

Y eso porque , y , quienes interpretaron a , y (interés amoroso del Hombe de Acero) en la serie televisiva ochentera de “Smallville” estarán en , evento de cultura pop, cómics y fantasía que cumple 30 años.

“Para que pudieran venir se hizo la invitación desde hace año y medio, para tener tiempo en sus agendas”, comenta Luvianka Gil Gama, vocera del evento.

La tripleta de actores ofrecerán autógrafos y selfies vía preventa, esperando que cada uno pueda atender un máximo de 2 mil fanáticos.

Pero no estarán solos, porque también ha confirmado su asistencia Frankie Muniz, el protagonista de la serie “Malcolm el de en medio”, quien por un momento dejará su pasión por los autos para ofrecer una plática gratuita con los fans.

John Boyega, el rebelde “Finn” en la más reciente trilogía de “Star Wars”, es otro de los invitados estelares.

“Él quería venir y aceptó sin problema”, indica Luvianka.

Otros invitados son Bin Furuya, protagonista de la serie clásica “Ultraman”, que este 2026 celebra 60 años de haber sido estrenada; así como Alyson Sullivan, la Power Ranger Amarilla de Power Rangers: Wild Force.

La Mole Convention será inaugurada el próximo viernes a las 11 horas y, poco después, el grupo roquero de Los Teen Tops dará un concierto para dar la bienvenida a uno de los auditorios disponibles para conferencias.

Se espera en total una asistencia de 35 mil personas durante las tres jornadas de actividades, cifra un poco mayor a la del año pasado.

De homenaje

Humberto Vélez, la voz de “Homero Simpson” en “Los Simpsons” y Rocio Garcel, quien presta sus cuerdas vocales a “Bulma” del universo “Dragon Ball”, serán objeto de un homenaje

“Humberto fue nuestro padrino cuando comenzó La Mole, casi todos los años ha estado acompañándonos y Rocío es una gran amiga”, detalla Luvianka.

La Mole Convention, como es tradicional, tendrá decenas de stands de venta, así como su espacio de luchadores profesionales y cosplay. También estarán Scott Snyder, escritor de Batman en las últimas dos décadas; Greg Capullo, artista en “Spawn” y “Wolverine: Revenge”; Jock, ilustrador y portadista de series como “Wytches”; John Romita Jr., cocreador de Kick-Ass y Marc Silvestri, creador de “The Darkness”.

