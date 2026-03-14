A John Boyega, intérprete de “Finn” en la más reciente trilogía de Star Wars, no le importan las críticas que la misma ha seguido recibiendo desde su lanzamiento en 2015.

Esta tarde, durante su participación en La Mole, convención de cultura popular que se realiza en el WTC, el actor inglés comparó la reacción de los fans críticos a los seguidores de un equipo de futbol.

“Esas películas (de la trilogía original) tendrán un lugar especial en el corazón y creo que a veces, cuando vives esa experiencia como fan de Star Wars, pues es tu época”, comentó.

“Ahora es la generación futura, hay que dejar vivir su experiencia, incluso si crees que las películas más recientes de Star Wars no son tan buenas. Cuando pienso en Star Wars, pienso en deportes, en fútbol. Y si te gusta el fútbol y tienes tu equipo favorito, sea quien sea, cuando pierden no te rindes, que haya habido un mal partido no significa que odies todo”, explicó.

Boyega, de 33 años, recuerda que ir al set siempre lo regresó a su infancia. Se emocionaba al saber que su personaje volaría una nave o pelearía.

Confesó que se fue llevando cosas del set como recuerdo y que cuando la productora le dijo al término que le darían algunos objetos, sonrió.

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“Al final de ‘El ascenso de Skywalker’, Kathy (Kennedy) se me acercó y me dijo: 'Sabes, gracias por todo el trabajo que estás haciendo y por todo el trabajo que has hecho, nos encantaría darte muchas de estas cosas'. En mi cabeza, pensé: "Kathy, ya las tengo, pero tengo muchas. Tengo mi arma, mi rifle". Simplemente robé un montón. Voy a ir a confesarme”, bromeó Boyega.

Foto: Santiago Reyes/EL UNIVERSAL.

El histrión dijo que lo más raro que ha visto de él en figura fue en la tienda oficial de Disney, donde se encontró con un Finn de dos metros de altura.

Y consideró que parte del encanto de Star Wars es que, a diferencia de otras historias como Star Trek, es dinámica sin tantos diálogos.

“Me encanta Star Trek, la verdad, es genial, pero a veces siento que hablan demasiado y, mientras en Star Wars, todo es muy dinámico, es como si siempre estuvieras en movimiento.

“De hecho, cuando audicioné para el papel, una de las pruebas fue la resistencia cardiovascular: ¿cuánto puedes correr?, ¿cuánto tiempo puedes correr? porque JJ (el director) dijo que queríamos hacerlo 28 veces y que teníamos que ser capaces de hacerlo en 28 veces”, narró.

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