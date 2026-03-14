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El “Viaje épico hacia la nada” de aún no termina: durante su presentación en el , los españoles sorprendieron al público con un anuncio especial: suman una fecha más en la Ciudad de México, esta vez en el Auditorio Nacional el próximo 25 de noviembre.

Aunque hace unos días compartieron un video en el que anunciaron una pausa tras 25 años de actividad ininterrumpida, la banda quiere cerrar este capítulo cantando junto a su “Ejército de Salvación” en un último gran baile en la capital mexicana.

“Hace unas semanas, decidimos que esta maquinaria gigantesca necesitaba un descanso, pero queríamos invitarlos a un último baile en la ciudad de México, en el gran Colosio de la reforma, los invitamos a todos y a todas a hacer el último baile allí donde solíamos gritar”, dijo Oriol.

Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL.
Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL.

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Los clásicos en el Vive Latino 2026

El show en el Vive Latino tuvo momentos memorables, pese a una llovizna inicial. El sol acompañó mientras el público coreaba clásicos como “Cuando no me ves” en el escenario Amazon Music. “Muy buenas tardes México, ¿cómo están joder?, ya estamos aquí, vamos a planear”, saludó Santi Balmes antes de tocar “Planeador”, una de las primeras sorpresas del set.

Como plato fuerte, Love of Lesbian presentó una colaboración que tenían mucho tiempo queriendo presentar en vivo: Rigoberta Bandini se unió al grupo para interpretar por primera vez en México “Contradicción”, un momento que los españoles calificaron como perfecto para el festival.

El camino de Love of Lesbian ha sido largo e incierto: “Cuando empezamos en un garaje en un pueblo de Barcelona, jamás nos imaginamos llegar a un lugar tan grande como el Vive Latino”, compartieron.

Gran parte de este éxito se debe a su público mexicano, que los ha acompañado desde sus primeros shows hasta grandes venues como el Teatro Metropolitan o el Auditorio Nacional.

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“No imaginamos que estaríamos tocando frente a este milagro que sois vosotros. Eso es gracias a canciones como esta. Bienvenidas y bienvenidos a ‘1999’”, dijo Santi antes de interpretar el tema.

Para cerrar, ante un GNP lleno, se despidieron con “Club de fans de John Boy”, mientras el público pedía una más.

La banda tocó sus mejores clásicos. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL.
La banda tocó sus mejores clásicos. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL.
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