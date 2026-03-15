El segundo día del Vive Latino ya arrancó con una mezcla de caos, calor, música, lucha libre y Maribel Guardia como invitada especial en uno de los escenarios principales del festival.

La actriz subió a la tarima Amazon para pasar la estafeta a sus compatriotas, el grupo Percance, con los que compartió además un par de canciones, los nueve músicos costarricenses se dijeron agradecidos de que una figura tan importante los apadriné en México.

Otras de las bandas que inauguaron el segundo día de actividades fue Triciclo Circus Band, encargado de abrir el escenario Amazon Music ante miles de persona que ya esperaban en la plancha del venue.

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La verdadera emoción se vive en el ring de lucha, el Consejo Mundial de Lucha Libre, en donde La Catalina y Jarocha se enfrentaron a Zeuxis y Olympia.

Se celebra el segundo día del Vive Latino, este domingo, 15 de marzo. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Las técnicas llegaron con el amor del público quienes coreaban “Cata, Cata, Jarochita”, mientras que las rudas se llevaron abucheos generales junto al referi, aunque al final de las dos caídas se alzaron con el triunfo.

En otros escenarios, como el Telcel Ladrones, se robó al público que iba cruzando rumbo a otros shows con su mezcla de rock, rap y un poco de tumbado que hipnotiza a cualquiera.

Pese a que muchos de los que van llegando este domingo, reflejan el sueño y cansancio de haber permanecido ayer hasta las 2 de la mañana, para escuchar a Moenia, los ánimos se van recobrando con las notas musicales.

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El único que parece tener algo que decir para que esta segunda jornada no se disfrute al completo es el sol que, contrario al sábado, decidió salir en todo su esplendor sobre el estadio.

Por ahora, las zonas más concurridas son aquellas que regalan un poco de sombra para que cientos se resguarden, por lo que si aún no llegas, deberías considerar traer un paraguas, sombrilla o gorro.

Todo está preparado para que los conciertos de exponentes como Los Fabulosos Cadillacs o los conceptos como Música para mandar a volar, que se espera que conquisten esta edición 26 del Vive Latino.

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