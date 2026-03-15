El Vive Latino volvió a convertirse este sábado en un viaje por distintas generaciones de música.

Desde el rock alternativo mexicano hasta el pop latino y la escena española, el festival reunió a miles de melómanos que, a lo largo de la jornada, encontraron un espacio para mirar al pasado y cantar el presente.

Uno de los momentos más esperados llegó con Enjambre. La banda originaria de Fresnillo apareció en el escenario principal para recorrer, junto a sus seguidores, su propia historia dentro del festival que los vio crecer.

El grupo español Love of Lesbian animó la tarde con su dosis de rock. Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL

Durante poco más de una hora, el grupo condujo a su público por un “túnel sin tiempo” que recuperó distintos momentos de su trayectoria.

“Qué chido que nos han acompañado por este túnel sin tiempo, recopilando otros Vive Latino desde hace ya tantos años. Es volver a casa. Gracias, Ciudad de México; sobre todo, gracias a nuestro hermoso público, quien nos puso aquí en el escenario principal en horario estelar. Enjambre escuchas, estamos vinculados con ustedes”, apuntó Luis Humberto Navejas al interpretar “Vínculo”.

Enjambre confirmó que, pese a que ellos no se consideran una banda popular, su público no lo cree así.

Entre “Angustias” y “La duda” de si lograrían llenar el escenario principal en horario estelar, los de Fresnillo apostaron por un combo de sus temas más representativos.

“¡Qué dicha reflejarnos en tantas personas! Es un honor”, dijo Navejas a manera de saludo, luego de haber iniciado el concierto sin mediar palabra durante más de media hora.

“Gracias, los queremos mucho. Se siente también todo el cariño de su parte; se siente como un verdadero enjambre. Y, de una manera especial… quiero escurrir mi cara mormada”, mencionó antes de comenzar a interpretar “Madrugada”.

Encuentro hispano

La jornada también tuvo presencia internacional con artistas como Juanes y la banda española Love of Lesbian, quienes congregaron a miles de asistentes en sus respectivos shows.

El colombiano Juanes prendió con temas como “La camisa negra”. Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL

Los barceloneses iniciaron su “Viaje épico hacia la nada” junto a su “Ejército de salvación”, en lo que anunciaron como una de sus últimas presentaciones en festivales antes de un descanso.

Juanes optó por devalorar, dijo, una época previa a las redes sociales y al consumo digital de la música.

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