Después de más de 30 años de carrera, Dave Chavarri no compra la idea de que los latinos “apenas” están ganando espacio en el metal. Para el baterista y fundador de Ill Niño, nunca se trató de llegar, sino de ser visibles en una escena en la que siempre han estado.

“Ahora se nota un poco más, pero la realidad es que siempre hubo latinos en la música. El nuevo baterista de Lamb of God es latino, nuestro cantante es dominicano; siempre hemos estado.

“Hoy los músicos hispanos tienen más visibilidad y están dominando más que antes, pero no es algo nuevo. La diferencia es que ahora se reconoce. Nosotros siempre hemos sido parte de esto”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

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Formada en 1998 en Nueva Jersey, Ill Niño se convirtió en una de las propuestas más visibles del nu metal con identidad latina. Su sonido no solo mezcló agresividad y melodía, sino que incorporó percusiones, ritmos tribales y acentos heredados de distintas tradiciones latinoamericanas, construyendo una identidad que no respondía a las reglas dominantes del género.

Esa identidad, afirmó, también se refleja en la forma en que la banda se relaciona con ciertos públicos, particularmente en México; ahí la conexión trasciende lo habitual.

Para Ill Niño, no se trata solo de tocar, sino de entrar en un circuito de energía compartida en un concierto que se ha construido a lo largo de los años.

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A través de distintos escenarios y festivales, la agrupación encontró en el público mexicano una respuesta constante, una que no depende de tendencias ni de momentos virales, sino de una relación sostenida con la escena.

“Siempre que venimos para México tenemos una conexión bien, bien fuerte. La gente se vuelve loca, nosotros nos reciprocamos y también nos metemos mucha energía. La energía entre el grupo y entre la gente es bien high siempre”.

Más de dos décadas después, para Chavarri, la estabilidad hoy de un proyecto no depende únicamente de la música, sino de la dinámica interna. La convivencia, más que el talento, define la permanencia.

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“Si tú estás en el grupo mío y comienzas a hacer cosas negativas, que crean fricción entre la gente, no vas a estar en mi grupo. Es como una relación: si no te sientes bien, salte de ahí, porque tu vida no va a cambiar”.

Ill Niño se presentará el 14 y 15 de abril en el FVCK OFF ROOM de la CDMX.

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