Metrópoli | 13-07-26 | 18:31 | Actualizada | 13-07-26 | 18:31 |

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil () activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este lunes 13 de julio en siete alcaldías de la Ciudad de México.

Las demarcaciones con alerta son:

  • Coyoacán
  • Iztapalapa
  • Magdalena Contreras
  • Milpa Alta
  • Tláhuac
  • Tlalpan
  • Xochimilco

Se esperan lluvias de entre , así como caída de granizo, entre las 16:45 y las 21:00 horas.

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Recomendaciones

Ante este pronóstico, la recomendó a la población:

  • Portar paraguas o impermeable
  • Utilizar el líquido para regar las plantas
  • Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan
  • No verter grasas en el drenaje.
  • Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados
  • Conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados
  • Apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

dmrr

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