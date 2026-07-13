La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este lunes 13 de julio en siete alcaldías de la Ciudad de México.

Las demarcaciones con alerta son:

Coyoacán

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

Se esperan lluvias de entre 15 y 29 milímetros, así como caída de granizo, entre las 16:45 y las 21:00 horas.

Lee también ¡Ojo! Desde hoy y hasta el 26 de julio permanecerá cerrada la Línea 3 del Cablebús; tendrá su revisión anual

Recomendaciones

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población:

Portar paraguas o impermeable

Utilizar el líquido para regar las plantas

Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan

No verter grasas en el drenaje.

Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados

Conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados

Apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

dmrr