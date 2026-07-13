Luis de Alba recuerda la época más próspera de su profesión, cuando Emilio Azcárraga Vidaurreta y ui hijo, Emilio Azcárraga Jr, "el Tigre", lo ayudaron para que su talento se visibilizara en la televisión y, aunque reconoció que su heredero, Emilio Azcárraga Jean lo admiraba, en demasía, en la actualidad, ya no es contemplado para proyectos en la televisora.

En entrevista, durante un "chacaleo" con varios medios de comunicación, el comediante habló de que, la caída que le produjo los ematomas, tan alarmantes, que cubrían su rostro, hace sólo unas semanas le habían provocado el susto más grande de su vida.

"Lo peor que me ha pasado y, luego, 10 días en el hospital; la vida en el hospital..., espero que ustedes no hayan caído, ni caigan, es muy diferente, te meten agujas, a mí me hicieron todos los estudios que le pueden hacer a alguien", dijo a Eden Dorantes.

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A ese respecto, reconoció el alivio y gratitud que experimentó, por el hecho de que, a sus 81 años, haya sido diagnósticado con un estado de salud estable.

"No salió nada mal, todo acuerdo a mi edad, no estoy chavito pero, estoy sano", relató.

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También habló de su situación laboral, pues pese a que hay productores, como es el caso de Omar Suárez, encargado de que la obra de "Perfume de Gardenia" se presente, lo incluye en, literalmente, en todas sus puestas en escena, en Televisa no cuenta con la misma suerte.

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Pues, pese a que su fundador y primer heredero, Emilio Azcárraga Vidaurreta y, su hijo, Azcárraga Milmo, lo estimaban sobremanera, y lo contemplaban para proyectos que, resultaron pósperos para la televisora, en la actualidad no es convocado para trabajar.

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"No, (en) Televisa nunca he tenido exclusividad, amo la empresa porque ahí nací, pues... y, luego, yo era consentido de Emilio Axc+arraga Vidaurreta, el fundador; me escuchó cantar en un concurso que hubo y me habló, si yo quería trabajar en la televisión y yo de "´pues claro", luego Azcárrago 2, "el Tigre", fue el primero que me dio mi programa solo, "El mundo de Luis de Alba" y, luego, conozco a Jean y era mi fan, me hizo trabajar en sus XV años, pero ya no me han hablado mucho para trabajar".

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