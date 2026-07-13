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Reynosa, Tamaulipas. - La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencia de ocho años de prisión y el pago de una multa contra Donaldo "N", al acreditar su participación en delitos contra la salud, en la modalidad de transporte de psicotrópico denominado clorhidrato de metanfetamina.
Estos hechos se registraron en la carretera Reynosa-San Fernando cuando elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), realizaron una revisión de rutina en un tractocamión que era conducido por el ahora detenido.
Gracias al trabajo de un binomio canino, se logró descubrir el narcótico en costales de cebollas que eran transportadas en la unidad.
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Los elementos, adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), detuvieron a Donaldo "N", quien transportaba 262 kilos 24 gramos de metanfetamina ocultos en los sacos con el vegetal por lo que además se le impuso una multa de 80 Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a nueve mil 51 pesos 20 centavos.
Dicha acción se ejecutó con la colaboración del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, a través de la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), cuyo personal brindó apoyo y protección perimetral durante la revisión del automotor, hasta el traslado de la persona detenida, el vehículo y el narcótico a las instalaciones de la Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas.
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