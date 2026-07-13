La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el Ministerio Público Federal (MPF) aportó datos de prueba y un juez otorgó la vinculación a proceso en contra de Alejandro Mario Álvarez Puga, cuñado de Inés Gómez Mont, por su posible participación en el delito de defraudación fiscal.

Señaló que el proceso penal contra Álvarez Puga no tiene relación con el procedimiento de extradición que enfrentan en Estados Unidos su hermano Víctor Manuel e Inés Gómez Mont, quienes son requeridos en México por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El juzgador dictó prisión preventiva para Alejandro Mario Álvarez y determinó cuatro meses de plazo para la investigación complementaria.

Álvarez Puga fue detenido luego de que elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la FGR, en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), le cumplimentaron el mandamiento judicial en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

El detenido era requerido por posibles hechos relacionados con la omisión del pago del Impuesto Sobre la Renta, correspondiente al ejercicio fiscal 2016, en perjuicio al fisco federal.

El 10 de julio, la FGR cumplimentó la orden de aprehensión contra Alejandro Mario Álvarez, solicitada por la Fiscalía Especializada de Control Competencial (Fecoc), y fue trasladado al Reclusorio Sur.

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De acuerdo con las investigaciones, probablemente omitió el pago del ISR correspondiente al ejercicio fiscal 2016, generándole un perjuicio al fisco federal por 4 millones 618 mil 798 pesos.

En cuanto a Víctor Manuel Álvarez Puga, fue detenido con fines migratorios en septiembre de 2025 y su próxima audiencia está programada para noviembre de 2026.

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