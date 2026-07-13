Ante el silencio, y el vacío de información de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, el Comité de Defensa de la Casa del Poeta Ramón López Velarde denuncia que estas dos semanas que han pasado sin tener respuesta a su comunicado son una “táctica dilatoria” de la secretaria de Cultura, Ana Francis Mor, basada en el menosprecio institucional y destinada a desactivar la protesta, “Dicha práctica representa una profunda falta de respeto a la comunidad artística y a la ciudadanía y es incompatible con un ejercicio gubernamental democrático”, señalan.

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En un comunicado publicado hoy en redes sociales, el Comité exige que la Secretaria de Cultura responda a las demandas que expresaron en su Comunicado del 25 de junio, y anuncian que seguirán con manifestaciones de protesta en tanto no se dé respuesta puntual a sus exigencias. Entre ellas destacan tres:

“1. Exigimos certeza de que el Café-Bar Las Hormigas, espacio central de la Casa del Poeta se usará de manera exclusiva y gratuita para la poesía y sus múltiples manifestaciones, generadas por la propia comunidad poética. Rechazamos que se incorporen a la programación espectáculos ajenos a su vocación poética.

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“2. Exigimos a la Secretaria de Cultura informe sobre el mecanismo por el cual piensa operar la venta de bebidas en el Café-Bar ya que dicha venta tenía la función exclusiva de acompañamiento de las actividades, no convertirse en un negocio lucrativo. Demandamos que se haga público dicho mecanismo, así como si se contempla o contempló concesionarla a un particular. Si esto fue así, exigimos que se informe sobre la licitación pública que debió llevarse a cabo, sus términos, condiciones y beneficiarios.

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“3. Exigimos que se mantenga la política institucional de la Casa del Poeta, central en sus actividades, de otorgar de manera abierta y gratuita los espacios a todos los poetas y editores que lo soliciten para la presentación de libros, revistas, y lecturas de poesía”, afirman.

Apuntan que a pesar de que en la "Mesa de Diálogo" a la que fueron convocados, les informaron que la Secretaría les daría respuesta mediante comunicación oficial "a la brevedad", lo que dos semanas después no ha hecho, agregan que en dicha mesa de diálogo fue “evidente la participación de intereses ajenos a la Casa del Poeta y la poesía, que violentan el objeto que figura en el Decreto de Expropiación y contrarios a nuestras demandas de preservación de la institución”.

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Ante ello, manifiestan, dicen, su “preocupación y rechazo a participar en cualquier ejercicio destinado a legitimar decisiones que puedan vulnerar su naturaleza, como la pretensión de someter la programación al arbitrio de dichos intereses”.

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